بفستان أسود .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة جذابة لافتة حيث ارتدت فستان مجسم باللون الاسود لتكشفت عن جمالها ورشاقتها،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.