جامعة حلوان في أغسطس 2025.. برامج دراسية جديدة تلبي متطلبات سوق العمل .. منح ممولة بالكامل للدراسة بـ إيطاليا

شهدت جامعة حلوان خلال شهر أغسطس 2025 نشاطًا مكثفًا على المستويات الأكاديمية، البحثية، الثقافية، والمجتمعية، حيث نظّمت الجامعة مجموعة متنوعة من الفعاليات التي عكست التزامها بالتطوير المستمر وخدمة المجتمع، وتعزيز مكانتها كمنارة للعلم والابتكار في مصر.



وأطلقت جامعة حلوان عددًا من البرامج الأكاديمية الجديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بهدف تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من أبرزها إطلاق برنامج العلوم المصرفية بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالإضافة إلى برنامج شعبة اللغات برنامج BIS وFMI، أعلنت كلية التربية عن طرح برامج في اللغة الفرنسية، أخصائي نفسي وصعوبات التعلم، إعداد معلمات الطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية، معلم اللغة الألمانية، وفي كلية الفنون التطبيقية أعلنت عن برنامج علوم التغليف، وفي كلية الهندسة بالمطرية برنامج هندسة العمارة الرقمية، إدارة المشروعات والتشييد المستدام، وفي كلية السياحة والفنادق الدراسات السياحية، إدارة عمليات الطيران، الإدارة الفندقية.

وفي الدراسات العليا تم فتح باب التقديم للماجستير المصري-الأوروبي المشترك مع جامعة سلامنكا الإسبانية، إطلاق برنامج الماجستير في الملكية الفكرية بنظام الساعات المعتمدة في المعهد القومي للملكية الفكرية، الدبلوم المهني في أنشطة التعلم الشامل "توكاتسو" بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم.

وحول الاستعداد للعام الجامعي 2025/2026 تم إعلان الأوراق المطلوبة للتقديم، والاعلان عن موعد الكشف الطبي، إعلان شروط القبول بأقسام كلية الآداب والكليات التي تتطلب مقابلات شخصية، فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، تطبيق إجراءات صحية واستقبال طلاب السنوات الأولى، والإعلان عن الكليات التي تتطلب اجراء اختبارات قبول.

وقدمت الجامعة التوعية والمبادرات المجتمعية من خلال لقاء حواري وطني بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري حول الهوية والأمن القومي، حملة "لا للبلاستيك أحادي الاستخدام" بكلية علوم الرياضة بنات لرفع الوعي البيئي، فعاليات متعددة نظّمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لدعم قضايا المرأة داخل الجامعة، وتنظيم قوافل طبية وتنموية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، والتعاون مع شركة "ارتقاء" لتنظيم تدريب صيفي للطلاب في مجال تدوير المخلفات.

وفي الأنشطة الطلابية والإبداعية بدأ برنامج التبادل الطلابي بكلية الطب بمشاركة دولية، وبرزت ابداعات الطلاب من خلال مشروعات التخرج مثل تصميم الأثاث والأدب السردي – كلية الفنون التطبيقية، توليد وتخزين الهيدروجين الأخضر – كلية الهندسة، وظهرت مشاركات طلابية فنية بارزة في مهرجان "طرب" بجامعة السويس، وتم تنظيم معسكر طلابي ترفيهي في مرسى مطروح.

وشهد هذا الشهر جوائز وتكريمات عديدة منها حصول الطالبة جنى عبد الفتاح جودة بكلية علوم الرياضة بنات على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتهنئة الدكتور جمال يوسف لتعيينه عميدًا لكلية التجارة، تهنئة مؤسسة الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها، وتهنئة الدكتور محمد أحمد علي فضل الله لاختياره في لجنة الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام.

وعن التطوير الإداري والمؤسسي تم عقد ندوة "مهارات القيادة الفعالة والتحفيز" لمديري الإدارات، وعقد جلسة تحكيم جائزة الجامعة للتميز الحكومي الداخلي 2025، إطلاق مبادرة تسليم الزي الرسمي للعاملين بمشاركة طلاب كلية الاقتصاد المنزلي.

وحول الابتكار وريادة الأعمال حقق فريق Enactus انجازات في المسابقة القومية لريادة الأعمال المجتمعية.، وشارك 10 فرق من الجامعة في تصفيات مسابقة البرمجة الدولية ECPC.، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة Falling Walls Lab Cairo 2025 بمشروعات علمية متميزة.

وفي إطار التعاون الدولي والانفتاح الأكاديمي تم استضافة طلاب من جامعة السلطان قابوس – عمان في كلية التربية الموسيقية ضمن برنامج "Music Art".، وشاركت الجامعة في معرض Edugate 2025 للتعريف ببرامجها الأكاديمية.

وعن مجمع الفنون والثقافة فقد استضاف فعاليات اليوم العلمي الأول لطب المخ والأعصاب، وتم تنظيم حفل تخرج كلية الطب، مناقشة رسالة دكتوراه حول التحول الرقمي بحضور وزير المالية الأسبق، مناقشة رسالة دكتوراه متميزة بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الذي رحب بحضور الدكتور نهاد المحبوب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كما استضاف المجمع طلاب برنامج الجرافيك والتصميمات المطبوعة من كلية الفنون الجميلة – جامعة المنصورة، ضمن دوره التنويري في دعم الحركة الفنية والتعليمية.

وبدأت شركة_جامعة حلوان لدعم الخدمات لتعليمة في التألق حيث نظّمت الشركة حفلات تخرج متميزة لطلاب كليات التجارة، الهندسة، والطب، وسط إشادة طلابية واسعة، عكست روح الفخر والانتماء الأكاديمي.

وشهد نادي جامعة حلوان نشاطا حافلًا بالأنشطة المتنوعة، من بينها بطولة الحساب الذهني ( دكتور ماث ) ، مباريات كرة القدم، أكاديمية المصارعة، مسابقات فنية رياضية، مدرسة التايكوندو، استضافة بطولة سوروبان، مدرسة الاسكواش، مبادرة رئيس الجامعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وخاصة في المجال الرياضي، تعلم الـ Skate مع مدربين متخصصين، فريق كرة القدم النسائية، أكاديمية الألعاب الإلكترونية، مدرسة الريشة الطائرة، مدرسة كرة السلة.

ولدعم المنظومة الصحية أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على ضرورة استكمال مشروع المجمع الطبي الجامعي لخدمة أكثر من 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة وشمال الصعيد.

وشهدت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية مشاركة في التحدي التكنولوجي الإفريقي ATC 2025.، وحققت إنجاز تاريخي لفريق Enactus HITU في أول مشاركة له بالمسابقة القومية، في ظل مشاركة متميزة في المؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالتعلم التقني.

وفي جامعة حلوان الأهلية تم عقد برامج تدريبية للطلاب منها برنامج تدريب للطلاب الأوائل ببرنامج الدراسات القانونية بمجلس الدولة المصري، وتدريبات عملية لطلاب كلية العلوم الصحية بمستشفى بهية، ولطلاب كلية الهندسة بمصنع الالكترونيات للقوات المسلحة، تدريب طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بالتعاون مع شركة بلازما، التدريب الصيفي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ابتكر طلاب الاهلية نظامًا إلكترونيًا متطورًا لتنظيم عملية استلام ملفات الطلاب، وأعلنت الجامعة عن منح تبادل طلابي ممولة بالكامل للدراسة بجامعة يونينتونو الإيطالية لطلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "هندسة الشبكات والأمن السيبراني" للعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وتألقت الجامعة في مهرجان طرب، وشاركت في معرض إديو جيت للتعليم العالي.

مثّل شهر أغسطس 2025 نقطة مضيئة في مسيرة جامعة حلوان، حيث برزت الجامعة كنموذج يحتذى به في تطوير العملية التعليمية، والانفتاح الدولي، ودعم طلابها أكاديميًا ومهنيًا، مما يعكس استراتيجيتها المستمرة في بناء مجتمع جامعي متكامل يتفاعل مع محيطه المحلي والعالمي على حد سواء.