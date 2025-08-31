مصرع شخص في انقلاب سيارة بترعة في كفر الشيخ .. صور

شهد طريق الخادمية - كفر الشيخ، اليوم، انقلاب سيارة ملاكي في الترعة المتاخمة للطريق، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة نجله.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد وقوع انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الخادمية.

وجه مدير الأمن بالدفع بسيارات الشرطة والإسعاف على الفور، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة رضا رفعت، 55 سنة، وإصابة نجله عبد الرحمن رضا، مقيمان بقرية الكوم الطويل، دائرة مركز بيلا، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام، والمصاب إلى قسم الطوارئ والاستقبال لإجراء اللازم طبيًا.

وجرى انتشال السيارة من الترعة بمعرفة الشرطة والأهالي، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.