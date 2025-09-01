أنا فنان معرض بـ متحف المركبات الملكية

اختتم متحف المركبات الملكية ،فعاليات النشاط الصيفي لبرنامج "أنا فنان" الذي نظمه القسم التعليمي بالمتحف، حيث قدّم الأطفال المشاركون معرضًا فنيًا مميزًا.



أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية ، أن برنامج أنا فنان ضم أكثر من ١٤٠ لوحة تنوعت موضوعاتها بين مقتنيات المتحف وقاعاته المختلفة، وجسدت رؤيتهم الإبداعية لسيناريو العرض المتحفي.

أشارت إدارة المتحف ، إلى أن برنامج "أنا فنان" نشاط أسبوعي يستهدف الأطفال من سن ٧ إلى ١٦ عامًا، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الفنية من خلال جولات إرشادية متخصصة داخل المتحف، يتعرفون خلالها على اللوحات الزيتية وأساليب رسم البورتريه والمنظور، يليها ورش عملية تساعدهم على التعبير عن أفكارهم بالرسم.



ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.



يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.