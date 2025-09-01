مطالبات داخل الأهلي برحيل محمد يوسف

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هناك مطالبات داخل النادي الأهلي لرحيل محمد يوسف من منصب المدير الرياضي.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بضرورة التفكير في رحيل محمد يوسف عن منصبه كمدير رياضي للنادي الأهلي".

وأضاف: "جاء طلب أعضاء مجلس الإدارة بسبب ما يحدث داخل الفريق خلال الفترة الماضية مع وضوح عدم وجود أي بصمات في أي ملف لمحمد يوسف".

واختتم حديثه: "أعضاء مجلس الإدارة يحترمون قيادة الكابتن محمود الخطيب لملف كرة القدم ولكن قدموا وجهة نظرهم للخطيب".