مصطفى شبيطة: علامة استفهام حول غياب لاعبي وادي دجلة عن قائمة المنتخب

علَقَ مصطفى شبيطة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لقائمة الفراعنة التي أعلنها مساء أمس الأحد 31 أغسطس 2025 .

واختار حسام حسن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى شبيطة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: هناك حالة من الاستياء داخل وادي دجلة لعدم اختيار أي من لاعبينا في قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم ، خاصةً أن هناك أكثر من لاعب قدموا أداءً مميزاً خلال المباريات الماضية.

وأضاف: كنت أرى أن المهاجم علي حسين يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني ، وكذلك الظهير الأيسر أحمد دحروج الذي حصل على جائزة رجل المباراة أمام بيراميدز في الجولة الأولى ، وهناك أيضاً محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق.