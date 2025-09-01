قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرب تجويع..مدبولي: جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع ووزير الإسكان يبحثان إمكانية إنشاء محطات لتحلية المياه بمدن القناة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن القناة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات هيئة قناة السويس، وممثلو وزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان الاحتياجات المائية بمدن القناة، والرؤى المطروحة لتنفيذ مشروعات قومية لإنشاء محطات لتحلية المياه بالمنطقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة المرافق الخدمية في كافة القطاعات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين من مياه الشرب.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تعد شريكا رئيسيا في توفير احتياجات مدن القناه من مياه الشرب، لافتا في هذا الصدد إلى سعي الهيئة  الدائم لتعزيز دورها المجتمعي من خلال التنسيق الفعال مع كافة جهات الدولة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين ودعم المشروعات القومية الخدمية.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس تمتلك خبرات متراكمة في مجال تنقية مياه الشرب وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا في إطار دورها المجتمعي والتزامها التاريخي، مشددا على أن ملف المياه يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسة ومتابعة دورية من الحكومة المصرية.

ومن جانبه، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، في عدد من الملفات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مشروعات محطات تحلية مياه البحر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وذلك لزيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، باستخدام التقنيات الحديثة وعبر الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعات المرتبطة بالتحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأضاف وزير الإسكان أن الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا الإطار تستهدف بدء العمل لإنشاء محطات لتحلية المياه في المناطق الساحلية في نطاق الساحل الشمالي الغربي ومدن القناة.

شهد اللقاء مناقشة الدراسة المطروحة لإنشاء محطات لتحلية المياه في مدن القناة الثلاثة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوافق على عقد اجتماعات متتالية من فريق عمل من الجانبين للوقوف على كافة التفاصيل.


           

قناة السويس اخبار قناة السويس محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

نادي الزمالك

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

ترشيحاتنا

مناسك العمرة

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز الأخذ بالأيسر في المذاهب الأربعة في الفتاوى.. وحكم ارتداء المرأة الكمامة في العمرة.. وهل صام النبي يوم الإثنين احتفالا بمولده

دار الإفتاء

هل يجوز الأخذ بالأيسر في المذاهب الأربعة بكل مسألة شرعية؟ الإفتاء توضح

شيخ الأزهر

الأزهر يعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين

بالصور

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد