موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025: تجنب الغرور

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

لن تُزعجك أي مشاكل عاطفية كبيرة، أنت جيد في العمل. ابحث عن خيارات استثمارية أفضل، وصحتك جيدة أيضًا.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنتَ حريصًا على الارتقاء بعلاقتك العاطفية إلى مستوى أعلى، فاحصل على موافقة والديك اليوم، فاليوم مُبشر، قد تحمل النساء المتزوجات اليوم أيضًا.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

يجب عليك أيضًا توخي الحذر عند السير على أرضية مبللة، قد تُصاب بعض النساء بالتهابات جلدية، وقد يُصاب الأطفال بمشاكل في صحة الفم. 

برج الأسد مهنيا

ابتعد عن الغرور، وحافظ على ود زملائك، سيساعدك هذا على النجاح في مهام الفريق. سيحظى متخصصو تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والإعلام، والإعلان بفرص لإثبات مهاراتهم. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تختار بعض النساء يومًا للتبرع بالأموال للأعمال الخيرية. فكّر في القيام باستثمارات ذكية، بما في ذلك المضاربة.

برج الاسد حظك اليوم توقعات الابراج برج الاسد اليوم برج الاسد مهنيا

