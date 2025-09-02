قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: تلقّينا دعمًا مباشرًا من ترامب لمواصلة القتال في غزة بلا حلول جزئية
بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الفتح السعودي يكشف حقيقة رحيل جوميز
ترامب: نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس تراجع بشدة بسبب حرب غزة
العامة للأطباء تعلن إصابة نقيب جنوب سيناء بجلطة في المخ
هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟ دار الإفتاء تجيب
زفاف أسطوري بتكلفة فلكية.. مينا مسعود وإميلي شاه يشعلان توسكانا بثلاثة أيام من الاحتفالات
بعد هزيمة بيراميدز.. الأهلي يخصم 20% من راتب لاعبيه الشهري
بسبب السوشيال.. خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم إمام عاشور وزيزو
باسم مرسي: مش هلعب في مصر تاني.. والمدربين بيخافوا من اللاعبين الكبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا إعارة جادون سانشو إلى أستون فيلا
أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 استقرارًا في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وذلك بدون احتساب المصنعية. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5400 جنيه للبيع، مقابل 5371 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4950 جنيه للبيع، و4924 جنيه للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4725 جنيه للبيع، و4700 جنيه للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4050 جنيه للبيع، مقابل 4029 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3150 جنيه للبيع، و3133 جنيه للشراء.

وفيما يخص الذهب عيار 12، فقد بلغ سعره 2700 جنيه للبيع، و2686 جنيه للشراء. 

وسجلت أونصة الذهب نحو 167959 جنيه للبيع، و167070 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37800 جنيه للبيع، و37600 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب بالدولار اليوم 3476.45 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بدون مصنعية

عيار 24 

سعر البيع: 5400 جنيه

سعر الشراء: 5371 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 4950 جنيه

سعر الشراء: 4924 جنيه

عيار 21 

سعر البيع: 4725 جنيه

سعر الشراء: 4700 جنيه

عيار 18 

سعر البيع: 4050 جنيه

سعر الشراء: 4029 جنيه

عيار 14 

سعر البيع: 3150 جنيه

سعر الشراء: 3133 جنيه

عيار 12 

سعر البيع: 2700 جنيه

سعر الشراء: 2686 جنيه

الأونصة 

سعر البيع: 167959 جنيه

سعر الشراء: 167070 جنيه

الجنيه الذهب 

سعر البيع: 37800 جنيه

سعر الشراء: 37600 جنيه

الأونصة بالدولار: 3476.45 دولار

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد