محافظات

أخبار محافظة القليوبية | وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 5 مدارس جديدة وجامعة بنها تستضيف فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لذوي الهمم وتروسيكل ومساعدة مالية لابن ضحية حريق القناطر

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية  العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 5 مدارس بالمحافظة

افتتح  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خمس مدارس جديدة بمحافظة القليوبية والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التعليمية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومى، وفى ضوء الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته أن افتتاح هذه المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة يأتي في إطار جهود التوسع في أعداد المدارس بالتعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في جهود تقليل الكثافات الطلابية وتقديم عملية تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس.
ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة تحرص على توفير الدعم الكامل للمنظومة التعليمية، من خلال التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المدارس يمثل إضافة حقيقية تخدم أبناء القليوبية وتلبي احتياجاتهم التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

للمرة الثانية .. جامعة بنها تستضيف فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الهمم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استضافة الجامعة لفعاليات المهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى للمرة الثانية وتستمر الفعاليات حتى 3 سبتمبر الجارى.
وأشار الجيزاوي إلي أن المهرجان يشارك فيه 11 جامعة وهم "القاهرة.  المنصورة.  طنطا. كفر الشيخ. حلوان. المنوفيه. مدينة السادات. دمياط. الزقازيق. عين شمس.  بنها"، ويتضمن مسابقات فى رفع الاثقال ، العاب القوى، خماسى كرة القدم، تنس الطاوله ، الطالب والطالبه المثالية.

لفتة إنسانية من محافظ القليوبية .. تروسيكل ومساعدة مالية لابن ضحية حريق القناطر الخيرية

أهدى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تروسيكلاً جديدًا ومبلغًا ماليًا لأحد أبناء ضحايا حادث حريق مخزن للأدوات المنزلية بقرية شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية، ليكون وسيلة عمل تساعده على تلبية احتياجاته واستكمال دراسته بكلية التربية.
وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على مساندة أبنائها والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة، مشددًا على أن الدعم المقدم يترجم قيم التكافل الاجتماعي، ويجسد دور الدولة في رعاية مواطنيها خاصة وقت الأزمات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

