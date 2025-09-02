حائز على نوبل يحذر من "ضعف الرقابة" على العملات المستقرة

حذّر جان تيرول، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، من "ضعف الرقابة" على العملات المستقرة، واحتمالية اضطرار الحكومات إلى عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات في حال انهيارها خلال أي أزمة مالية مستقبلية.

في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، صرّح الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2014 بأنه "قلق للغاية" بشأن الرقابة على العملات المستقرة، واحتمالية تدافع المودعين لسحب أموالهم إذا ما ثارت شكوك حول الأصول الاحتياطية الأساسية التي ترتبط بها العملات الرقمية.

من المتوقع أن تكتسب العملات المستقرة، مثل تلك التي أصدرتها تيثر وسيركل، والمرتبطة بأصول حقيقية، شعبية أكبر بعد أن أقرّت الحكومة الأميركية قانوناً في يوليو يُمهد الطريق للبنوك لإطلاق أصولها الرقمية الخاصة المرتبطة بالدولار والمدعومة بأوراق مالية مثل سندات الحكومة الأميركية.

ارتفع الاستخدام العالمي للعملات المستقرة بالفعل إلى حوالي 280 مليار دولار، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترسيخها كركيزة أساسية في القطاع المالي. وفي حين قد يعتبرها مستخدمو التجزئة "وديعة آمنة تمامًا"، إلا أن العملات المستقرة قد تصبح مصدر خسائر، وتثير دعوات لخطط إنقاذ حكومية باهظة التكلفة، وفقاً لتيرول، الأستاذ في كلية تولوز للاقتصاد.

حذّر من أن ممارسة دعم العملات المستقرة بسندات الحكومة الأميركية قد تُصبح غير مرغوبة نظراً لانخفاض عوائد الأصول الأساسية نسبياً، مستشهداً بحالات سابقة كانت فيها عوائد سندات الخزانة "سلبية لعدة سنوات" وكانت المدفوعات بعد التضخم أقل من ذلك.

وأضاف أنه قد يتم إغرواء مُصدري العملات المستقرة بالاستثمار في أصول مختلفة "ذات عوائد أعلى وأكثر خطورة".

وجادل في مقابلة على هامش اجتماع للحائزين على جائزة نوبل في لينداو، ألمانيا، الأسبوع الماضي، بأن ارتفاع المخاطر يزيد من احتمالات فقدان قيمة الأصل الاحتياطي للعملة المستقرة، مما يُؤدي إلى تهافت على سحبها.

دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفراد عائلته العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك شركة تُصدر عملة مستقرة تُسمى USD1. يأتي تحذير تيرول بعد شهر من تحذير البنك المركزي الأوروبي من أن صعود العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي يُهدد بتقويض سيطرته على السياسة النقدية.

وكان بنك التسويات الدولية قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن هذه الرموز "لا تُلبي متطلبات استخدامها على نطاق واسع كعملة".