حائز على نوبل يحذر من "ضعف الرقابة" على العملات المستقرة

أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حذّر جان تيرول، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، من "ضعف الرقابة" على العملات المستقرة، واحتمالية اضطرار الحكومات إلى عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات في حال انهيارها خلال أي أزمة مالية مستقبلية.

في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، صرّح الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2014 بأنه "قلق للغاية" بشأن الرقابة على العملات المستقرة، واحتمالية تدافع المودعين لسحب أموالهم إذا ما ثارت شكوك حول الأصول الاحتياطية الأساسية التي ترتبط بها العملات الرقمية.

من المتوقع أن تكتسب العملات المستقرة، مثل تلك التي أصدرتها تيثر وسيركل، والمرتبطة بأصول حقيقية، شعبية أكبر بعد أن أقرّت الحكومة الأميركية قانوناً في يوليو  يُمهد الطريق للبنوك لإطلاق أصولها الرقمية الخاصة المرتبطة بالدولار  والمدعومة بأوراق مالية مثل سندات الحكومة الأميركية.

ارتفع الاستخدام العالمي للعملات المستقرة بالفعل إلى حوالي 280 مليار دولار، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترسيخها كركيزة أساسية في القطاع المالي. وفي حين قد يعتبرها مستخدمو التجزئة "وديعة آمنة تمامًا"، إلا أن العملات المستقرة قد تصبح مصدر خسائر، وتثير دعوات لخطط إنقاذ حكومية باهظة التكلفة، وفقاً لتيرول، الأستاذ في كلية تولوز للاقتصاد.

حذّر من أن ممارسة دعم العملات المستقرة بسندات الحكومة الأميركية قد تُصبح غير مرغوبة نظراً لانخفاض عوائد الأصول الأساسية نسبياً، مستشهداً بحالات سابقة كانت فيها عوائد سندات الخزانة "سلبية لعدة سنوات" وكانت المدفوعات بعد التضخم أقل من ذلك.

وأضاف أنه قد يتم إغرواء مُصدري العملات المستقرة بالاستثمار في أصول مختلفة "ذات عوائد أعلى وأكثر خطورة".

وجادل في مقابلة على هامش اجتماع للحائزين على جائزة نوبل في لينداو، ألمانيا، الأسبوع الماضي، بأن ارتفاع المخاطر يزيد من احتمالات فقدان قيمة الأصل الاحتياطي للعملة المستقرة، مما يُؤدي إلى تهافت على سحبها.

دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفراد عائلته العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك شركة تُصدر عملة مستقرة تُسمى USD1. يأتي تحذير تيرول بعد شهر من تحذير البنك المركزي الأوروبي من أن صعود العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي يُهدد بتقويض سيطرته على السياسة النقدية. 

وكان بنك التسويات الدولية قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن هذه الرموز "لا تُلبي متطلبات استخدامها على نطاق واسع كعملة".

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

