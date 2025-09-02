إياتا: نمو نشاط الشحن الجوي بمختلف المسارات العالمية باستثناء الشرق الأوسط

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تقريرا حول أسواق الشحن الجوي العالمية خلال شهر يوليو 2025، أظهر ارتفع إجمالي الطلب، بنسبة 5.5% مقارنةً بمستويات يوليو 2024.

نمو ملحوظ في الطلب على الشحن الجوي العالمي

وبحسب تقرير الإياتا الأخير، فإن الطلب على الشحن الجوي سجل نموًا بنسبة 5.5% في يوليو، وهي نتيجة قوية، بعدما سجلت معظم مسارات التجارة الرئيسية نموًا، باستثناء مسار آسيا-أمريكا الشمالية، حيث انخفض الطلب بنسبة 1.0% على أساس سنوي.

وكشفت مؤشرات الأداء الإقليمي لنشاط الشحن الجوي العالمي على مختلف المناطق، خلال شهر يوليو المنقضي، التالي:

– شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سنويًا بنسبة 11.1% في الطلب على الشحن الجوي في يوليو، وهو أقوى ارتفاع بين جميع المناطق.

الأداء الإقليمي لشهر يوليو

وفي أمريكا الشمالية شهدت شركات الطيران، زيادة بنسبة 0.7% على أساس سنوي في نمو الشحن الجوي في يوليو، وهو أبطأ نمو بين جميع المناطق. وانخفضت السعة بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

الأداء الإقليمي ومنطقة الشرق الاوسط

وسجلت شركات الطيران الأوروبية، زيادة سنوية بنسبة 4.1% في الطلب على الشحن الجوي في يوليو، وزادت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي.

كما شهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة سنوية بنسبة 2.4% في الطلب على الشحن الجوي في يوليو، وزادت السعة بنسبة 3.8% على أساس سنوي.

بينما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة سنوية بنسبة 2.6% في الطلب على الشحن الجوي في يوليو، وزادت السعة بنسبة 5.9% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة سنوية بنسبة 9.4% في الطلب على الشحن الجوي في يوليو، وتراجعت السعة بنسبة 0.1% على أساس سنوي.

وارتفعت أحجام الشحن الجوي في يوليو 2025 بشكل ملحوظ عبر جميع الممرات التجارية الرئيسية، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا فقط، ومنطقة آسيا وأمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا لثلاثة أشهر متتالية.