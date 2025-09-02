الرئيس الصيني: بلاده مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن بكين تأمل اتخاذ باكستان إجراءات عملية وفعّالة لضمان سلامة الموظفين الصينيين والمشروعات والمؤسسات الصينية، وأنها تدعم باكستان في حربها ضد الإرهاب.

كما أكد جين بينج، أن الصين وروسيا ومنغوليا تعزز تعاونها في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

وأضاف "شي"، خلال اجتماع ثلاثي مع قادة روسيا ومنغوليا في بكين: "في السنوات الأخيرة، وبفضل قيادتنا المشتركة، شهد التعاون الثلاثي بين الصين وروسيا ومنغوليا تطورًا ثابتًا وحقق نتائج ملموسة".

وتابع: "يجري تنفيذ خارطة الطريق متوسطة المدى للتعاون الثلاثي بنجاح، كما يشهد حجم التجارة الثلاثية نموًا مستمرًا، في حين يتعمق التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والبيئي والثقافي بشكل متواصل".

وأوضح الرئيس الصيني، أن بلاده مستعدة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا ومنغوليا، مشيرًا إلى أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا ومنغوليا لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتمسك بالهدف الأصلي للتعاون، والقضاء على التدخلات الخارجية، وتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الثلاثي".