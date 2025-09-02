اتحاد الكرة يعلن انضمام مدرب الأحمال البرتغالي تياجو للجهاز الفني للمنتخب

يعلن اتحاد كرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة رسميا، عن انضمام المدرب البرتغالى تياجو للجهاز الفني للمنتخب، ليشغل منصب مدرب الأحمال، بناء على رغبة حسام حسن، المدير الفني ومدير المنتخب، بعدما وافق المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على ذلك، خلال «اجتماع ثلاثى» عقد فى الساحل الشمالى قبل انطلاق معسكر المنتخب.

وبعيدا عن استعدادات المنتخب لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو بـ«التصفيات المونديالية»، رفض الجهاز الفنى للمنتخب عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى، لإقامة مباراة ودية أمام منتخب زامبيا نوفمبر المقبل، استعدادا للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالمغرب، مبررًا ذلك بأن المدير الفنى للمنتخب الزامبى هو الإسرائيلى «أفرام جرانت».