نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ثورة فى سرعة الإنترنت.. شريحة 6G خارقة بحجم ظفر الإبهام | ماذا نعرف عنها ؟

أمينة الدسوقي

فى تطور تكنولوجي جديد كشفت الصين عن ابتكار تقني جديد يمثل خطوة فارقة في سباق تطوير شبكات الاتصالات، حيث أعلنت عن أول شريحة متعددة الترددات في العالم مخصصة للجيل السادس (6G)، قادرة على إحداث ثورة في سرعة الإنترنت والتطبيقات المستقبلية.

أول شريحة متعددة الترددات في العالم

ووفقا لمجلة نيتشر، تأتي الشريحة بحجم صغير لا يتعدى ظفر الإبهام، لكنها توفر سرعات بيانات تصل إلى أكثر من 100 جيجابت في الثانية، أي أسرع بنحو 100 مرة من سرعات شبكات الجيل الخامس (5G) التي تبلغ ذروتها 1 جيغجابت في الثانية فقط.

هذه القدرة تتيح للمستخدم مثلا تنزيل فيلم بدقة 8K بحجم 50 جيجابايت خلال ثوان معدودة، بحسب موقع PhoneArena.

دعم شامل للطيف الترددي

ما يميز الشريحة الجديدة هو قدرتها على دعم كامل النطاق الترددي من 0.5 جيجاهرتز وحتى 115 جيجاهرتز، بما في ذلك نطاقات التيراهيرتز فائقة السرعة وهو ما يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة منفصلة لكل نطاق، لتعمل الشريحة بكفاءة سواء في المناطق الريفية منخفضة التردد أو في المدن المزدحمة التي تعتمد على موجات المليمتر والتيراهيرتز.

آفاق تطبيقية واسعة

البروفيسور وانغ شينغجون من جامعة بكين أكد أن تقنيات الجيل السادس ستفتح المجال أمام تطبيقات نوعية مثل الجراحة عن بعد والواقع الافتراضي الغامر، مستفيدة من زمن الاستجابة شبه اللحظي والسعة الهائلة للنطاق الترددي.

وأظهرت التجارب أن زمن التبديل بين الترددات لا يتجاوز 180 ميكروثانية، أي أسرع مئات المرات من غمضة عين، ما يضمن اتصالا أكثر استقرارا عبر الطيف اللاسلكي بأكمله.

نحو 2030

ويعمل الفريق البحثي حاليا على تطوير وحدات اتصال بحجم USB، قابلة للدمج في الهواتف الذكية، محطات القاعدة، الطائرات المسيرة، وأنظمة الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء أن هذا الإنجاز يمهد الطريق أمام تحول شبكات الجيل السادس من مجرد تصور تقني إلى واقع ملموس بحلول عام 2030، وهو الموعد الذي تستهدفه منظمات الاتصالات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R) ومشروع 3GPP لوضع معايير هذا الجيل الجديد.

الصين أول شريحة متعددة الترددات ـ6G سرعة الإنترنت بكين شبكات الجيل السادس

