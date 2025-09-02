إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز في صفقة انتقال حر

أعلن نادي إشبيلية الإسباني رسميًا ضم اللاعب المخضرم أليكسيس سانشيز، قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي، في صفقة انتقال حر بعد اتفاق الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وجاء الإعلان عن انضمام سانشيز (36 عامًا) بعد ساعات من تأكيد أودينيزي رحيل اللاعب المخضرم الذي قضى فترة قصيرة في النادي الإيطالي بعد عودته لتمثيله للمرة الثانية قبل عام واحد.

وأوضح إشبيلية في بيانه: "بعد أن خاض فترة طويلة من مسيرته مع أبرز الأندية في عالم كرة القدم، سيضيف أليكسيس خبرته وحسه التهديفي لفريقنا."

وخلال مسيرته الحافلة، لعب سانشيز مع أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، مرسيليا، آرسنال، وبرشلونة، مما يجعل ضمه إضافة قوية لإشبيلية.

من جانبه، عبر نادي أودينيزي عن امتنانه للاعب في بيان رسمي قال فيه:

"ينفصل مسارنا عن أليكسيس سانشيز هنا. لقد توصل النادي وأسطورة الأبيض والأسود إلى اتفاق لإنهاء عقده بالتراضي."

وأضاف البيان: "سيبقى أليكسيس دائمًا طفلنا المذهل"، في إشارة إلى لقبه الشهير الذي يحظى به بين جماهير النادي.