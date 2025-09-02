19 طفلا.. القبض على عصابة تستغل الصغار فى التسول بمدينة نصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 عاطلين ، و3 سيدات" لـ3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة ( مدينة نصر أول – مدينة نصر ثالث ) بنطاق محافظة القاهرة.

كما ضبط بصحبتهم 19 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.