قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
الصفدي: سلاح التجويع الصهيوني يفاقم المجاعة في قطاع غزة
4 دول أفريقية تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال سبتمبر
وزير الخارجية يوكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي في توفير الخدمات للفلسطينيين
أيمن الصفدي يطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني
إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال
لأول مرة منذ 8 سنوات| كتاب جديد لرياضيات أولى ابتدائي بمعايير يابانية
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية يشهد لقاءً موسعاً ضم نخبة من المسؤولين والبارزين من مصر وسلوفينيا
صحة غزة تعلن وفاة 13 حالة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال
انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 أشخاص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

19 طفلا.. القبض على عصابة تستغل الصغار فى التسول بمدينة نصر

19 طفل.. القبض على عصابة تستغل الصغار فى التسول بمدينة نصر
19 طفل.. القبض على عصابة تستغل الصغار فى التسول بمدينة نصر
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 عاطلين ، و3 سيدات" لـ3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة ( مدينة نصر أول – مدينة نصر ثالث ) بنطاق محافظة القاهرة.

كما ضبط بصحبتهم 19 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث إستغلال الأطفال أعمال التسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

زيزو وعاشور

بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق

ترشيحاتنا

المخرج علي عبد الخالق

فى ذكراه.. اللحظات الأخيرة بحياة علي عبد الخالق وأزمته بسبب يوم الكرامة

الفنان أحمد علام

في ذكراه.. أحمد علام فقد بصره بأيامه الأخيرة وأسس نقابة الممثلين

تكريم

تكريم محمد يوسف وكيل وزارة الثقافة لجهوده في برنامج “دوائر الإبداع”

بالصور

سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر
رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر
رؤيا الموت في العاشرة صباحًا".. سيدة على تيك توك تثير ضجة بتنبؤها بوفاة ترامب يوم 3 سبتمبر

ماجدة خير الله: عدم فهم نهايات «ما تراه ليس كما يبدو» ليست فى صالحه

ماجدة خير الله - ما تراه ليس كما يبدو
ماجدة خير الله - ما تراه ليس كما يبدو
ماجدة خير الله - ما تراه ليس كما يبدو

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة
طريقة تحضير حلا عيش السرايا خطوة بخطوة

موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر

مواقيت الصلاة حسب موقعك
مواقيت الصلاة حسب موقعك
مواقيت الصلاة حسب موقعك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد