قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط القومي يدير جلسة نقاش حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

شارك الدكتور أشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي – في فعاليات الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة لإطلاق أوراق بحثية حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث أدار إحدى الجلسات التي تناولت أحدث القضايا المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي.

وخلال الجلسة، قُدمت ورقتان علميتان؛ الأولى بعنوان "الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء في مصر ودور المرأة فيها"  الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، والتي عقبت عليها الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية، حيث أشادت بتركيز الدراسة على أبعاد التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي، مؤكدة ضرورة معالجة فجوة المهارات بين الجنسين والاستفادة من التجارب الدولية. أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة – أين نقف؟"  وقدمها الدكتور راجي أسعد، أستاذ الاقتصاد بجامعة منيسوتا بالولايات المتحدة، 

وعلّق عليها الدكتور أشرف العربي الذي أشاد بشمولية التحليل ودقة البيانات، مشيرا إلى أهمية توجيه السياسات الاقتصادية الكلية مثل سعر الصرف وسياسات الاستقرار النقدي لخدمة القطاعات القابلة للاتجار وتعزيز فرص المرأة في سوق العمل.

وفي كلمته، أكد العربي أن تحليل النمو الاقتصادي يجب أن يتجاوز المعدلات الكمية إلى نوعية وهيكل النمو، باعتبارهما مؤشراً أساسياً على طبيعة الوظائف المتاحة ومدى قدرتها على استيعاب الإناث.

 وأشار إلى استمرار ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي حيث تتركز غالبية العمالة النسائية في القطاع غير الرسمي، وتظل معدلات البطالة بين النساء أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال. كما لفت إلى ما ورد في تقرير التنمية العربية 2024 بشأن فجوة البيانات في المنطقة العربية والتي تصل إلى نحو 50%، مشدداً على ضرورة ربط قواعد البيانات في مصر وتحسين جودتها لدعم عملية صنع القرار.

كما نوه الدكتورة  أشرف العربي أن تقرير التنمية العربية القادم، والمقرر إطلاقه نهاية العام الحالي 2025، يدور حول أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي، والذي يشير إلى أن 32% من النساء يعملن في وظائف أكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مقابل 13% فقط من الرجال، وأكد على أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو الأساس لتمكين المرأة في ظل التحديات الحالية.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العامة والخبراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد – مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية – و الدكتور ماجد عثمان – الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة سابقا، كما أدارت فعاليات الندوة الدكتورة نسرين البغدادي – نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة.

التخطيط معهد التخطيط المعهد القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الفنان بدر محمد

فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين ضيفة شرف مهرجان بردية السينمائي دورة وحيد حامد.. الثلاثاء المقبل

بوستر حفل احمد سعد فى لندن

أحمد سعد يروج لحفله في لندن على طريقته الخاصة

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد