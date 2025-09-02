التخطيط القومي يدير جلسة نقاش حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

شارك الدكتور أشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي – في فعاليات الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة لإطلاق أوراق بحثية حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، حيث أدار إحدى الجلسات التي تناولت أحدث القضايا المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي.

وخلال الجلسة، قُدمت ورقتان علميتان؛ الأولى بعنوان "الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء في مصر ودور المرأة فيها" الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، والتي عقبت عليها الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية، حيث أشادت بتركيز الدراسة على أبعاد التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي، مؤكدة ضرورة معالجة فجوة المهارات بين الجنسين والاستفادة من التجارب الدولية. أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة – أين نقف؟" وقدمها الدكتور راجي أسعد، أستاذ الاقتصاد بجامعة منيسوتا بالولايات المتحدة،

وعلّق عليها الدكتور أشرف العربي الذي أشاد بشمولية التحليل ودقة البيانات، مشيرا إلى أهمية توجيه السياسات الاقتصادية الكلية مثل سعر الصرف وسياسات الاستقرار النقدي لخدمة القطاعات القابلة للاتجار وتعزيز فرص المرأة في سوق العمل.

وفي كلمته، أكد العربي أن تحليل النمو الاقتصادي يجب أن يتجاوز المعدلات الكمية إلى نوعية وهيكل النمو، باعتبارهما مؤشراً أساسياً على طبيعة الوظائف المتاحة ومدى قدرتها على استيعاب الإناث.

وأشار إلى استمرار ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي حيث تتركز غالبية العمالة النسائية في القطاع غير الرسمي، وتظل معدلات البطالة بين النساء أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالرجال. كما لفت إلى ما ورد في تقرير التنمية العربية 2024 بشأن فجوة البيانات في المنطقة العربية والتي تصل إلى نحو 50%، مشدداً على ضرورة ربط قواعد البيانات في مصر وتحسين جودتها لدعم عملية صنع القرار.

كما نوه الدكتورة أشرف العربي أن تقرير التنمية العربية القادم، والمقرر إطلاقه نهاية العام الحالي 2025، يدور حول أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي، والذي يشير إلى أن 32% من النساء يعملن في وظائف أكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مقابل 13% فقط من الرجال، وأكد على أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو الأساس لتمكين المرأة في ظل التحديات الحالية.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات العامة والخبراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد – مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية – و الدكتور ماجد عثمان – الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة سابقا، كما أدارت فعاليات الندوة الدكتورة نسرين البغدادي – نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة.