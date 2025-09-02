السمدوني: مطلوب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل البضائع الكبيرة

أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي من خلال التوسع في إنشاء الموانئ الجافة، التي باتت عنصرًا استراتيجيًا في منظومة التجارة والنقل الحديث.

وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن الموانئ الجافة تعد بمثابة امتداد داخلي للموانئ البحرية، حيث يتم نقل الحاويات والبضائع مباشرة إليها، ما يقلل من الضغط على الموانئ الساحلية، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين عمليات التوزيع والنقل.

وأكد أن التوسع في إقامة موانئ جافة سيحد من أبرز مشكلات الموانئ المصرية البحرية التي تعاني من تكدس البضائع وفرض غرامات على المستوردين نتيجة إشغال الأرصفة.

وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة، ممثلة في وزارة النقل، أعدت مخططًا شاملًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وطالب السمدوني بأن يتم استخدام الموانئ الجافة بأقصى إمكاناتها، حيث يجب أن تكون البنية التحتية للسكك الحديدية متطورة، خاصة إذا كانت أحجام البضائع التي تنقلها السكك الحديدية كبيرة.

وأشار إلى أن دور الموانئ الجافة يقتصر على التخليص الجمركي وتقديم الخدمات الجمركية، أما المنصات اللوجستية فتنقل البضائع بكفاءة من مصدرها إلى وجهتها النهائية، وتهدف اللوجستيات إلى تلبية احتياجات المستهلكين بسرعة وبتكلفة معقولة.