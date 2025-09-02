قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر تطالب المجتمع الدولي بتشكيل موقف موحد لردع إسرائيل
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السمدوني: مطلوب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل البضائع الكبيرة

الموانئ
الموانئ
ولاء عبد الكريم

أكد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي من خلال التوسع في إنشاء الموانئ الجافة، التي باتت عنصرًا استراتيجيًا في منظومة التجارة والنقل الحديث.

وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن الموانئ الجافة تعد بمثابة امتداد داخلي للموانئ البحرية، حيث يتم نقل الحاويات والبضائع مباشرة إليها، ما يقلل من الضغط على الموانئ الساحلية، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين عمليات التوزيع والنقل.

وأكد أن التوسع في إقامة موانئ جافة سيحد من أبرز مشكلات الموانئ المصرية البحرية التي تعاني من تكدس البضائع وفرض غرامات على المستوردين نتيجة إشغال الأرصفة.

وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة، ممثلة في وزارة النقل، أعدت مخططًا شاملًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.


وطالب السمدوني بأن يتم استخدام الموانئ الجافة بأقصى إمكاناتها، حيث يجب أن تكون البنية التحتية للسكك الحديدية متطورة، خاصة إذا كانت أحجام البضائع التي تنقلها السكك الحديدية كبيرة.

وأشار إلى أن دور الموانئ الجافة يقتصر على التخليص الجمركي وتقديم الخدمات الجمركية، أما المنصات اللوجستية فتنقل البضائع بكفاءة من مصدرها إلى وجهتها النهائية، وتهدف اللوجستيات إلى تلبية احتياجات المستهلكين بسرعة وبتكلفة معقولة.

التخليص الجمركي الخدمات الجمركية النقل واللوجتيسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن: تأهيل 1000 رائدة اجتماعية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.. البنك المركزي يخفض أسعار العائد.. انفوجراف

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

بالصور

على اد الايد.. طريقة عمل حلاوة المولد

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج

فيديو

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد