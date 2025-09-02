قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا
الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذا المحافظة
الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو
الحكومة توافق على إنشاء عدد من الجامعات الخاصة.. تفاصيل
شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي
سدد الله جهودكم.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي
وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين
تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول
أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين
موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟
حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب
فن وثقافة

تفاصيل العرض العالمي الأول للفيلم القصير كمين بمهرجان تورونتو السينمائي

فيلم كمين
فيلم كمين
قسم الفن

ينافس الفيلم الأردني القصير كمين للمخرجة ياسمينه كراجه بمسابقة Short Cuts في عرضه العالمي الأول بالدورة الخمسين من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي يستمر من 4 إلى 14 سبتمبر.

تدور قصة الفيلم في عمّان حيث يغزو نادٍ لموسيقى التكنو شوارع وسط المدينة، مُغرقًا حيًا محافظًا بأصوات جهير قوية ووجوه غريبة. تصل جنى، وقد استعادت وعيها مؤخرًا، تُصارع مشاعرها الحميمة. بينما يراقبها حسن من سطح منزل عائلته، مُترقبًا لقاءً طال انتظاره.

وفي حديثها عن فيلمها، صرّحت كراجه: "هذا الفيلم رسالة حب لمدينتي. قصيدة بصرية ونشيد شبابي لعمّان: مُلحّ، هش، ومليء بالتناقضات. نحن نحتفي ونحزن على المدن، وعلى الناس، الذين شكّلونا وخذلونا. هذا فيلم عن الرقة العربية، بأشكال نادرًا ما نراها: رجال عرب ضعفاء ومتعددو الأبعاد؛ نساء عربيات لسن ضحايا، بل بطلات مُركّبات".

كمين من تأليف وإخراج ياسمينه كراجه ويشارك في بطولته سيرين خاص وعماد الكوبري. وهو من إنتاج رولا ناصر من خلال شركتها Imaginarium Films، وخواكين كاردونير لشركته MIGMAR ومن تصوير فرهاد غديري، ومونتاج عبد الله سعدة، وهندسة الصوت جانيس أهنيرت.

ياسمينة كراجه كاتبة سيناريو ومخرجة أردنية فلسطينية، عُرضت أفلامها القصيرة دوليًا في مهرجانات مثل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومعهد الفيلم الأمريكي، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، وغيرها. أخرجت فيلمها القصير الأول "ضوء" عام 2015، وعُرض فيلمها القصير اللاحق "تمزق" عام 2018 لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وكان جزءًا من برنامج "المخرجون الجدد/الأفلام الجديدة" في متحف الفن الحديث (MoMA). فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان سلام دانس، حيث كانت أول من نال منحة الأخوين روسو. يسعى فيلمها القصير "كمين" لعام 2025 إلى مزج العناصر الوثائقية بالخيالية.

فيلم كمين مهرجان تورونتو كندا السينما الأردنية

