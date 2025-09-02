تفاصيل العرض العالمي الأول للفيلم القصير كمين بمهرجان تورونتو السينمائي

ينافس الفيلم الأردني القصير كمين للمخرجة ياسمينه كراجه بمسابقة Short Cuts في عرضه العالمي الأول بالدورة الخمسين من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي يستمر من 4 إلى 14 سبتمبر.

تدور قصة الفيلم في عمّان حيث يغزو نادٍ لموسيقى التكنو شوارع وسط المدينة، مُغرقًا حيًا محافظًا بأصوات جهير قوية ووجوه غريبة. تصل جنى، وقد استعادت وعيها مؤخرًا، تُصارع مشاعرها الحميمة. بينما يراقبها حسن من سطح منزل عائلته، مُترقبًا لقاءً طال انتظاره.

وفي حديثها عن فيلمها، صرّحت كراجه: "هذا الفيلم رسالة حب لمدينتي. قصيدة بصرية ونشيد شبابي لعمّان: مُلحّ، هش، ومليء بالتناقضات. نحن نحتفي ونحزن على المدن، وعلى الناس، الذين شكّلونا وخذلونا. هذا فيلم عن الرقة العربية، بأشكال نادرًا ما نراها: رجال عرب ضعفاء ومتعددو الأبعاد؛ نساء عربيات لسن ضحايا، بل بطلات مُركّبات".

كمين من تأليف وإخراج ياسمينه كراجه ويشارك في بطولته سيرين خاص وعماد الكوبري. وهو من إنتاج رولا ناصر من خلال شركتها Imaginarium Films، وخواكين كاردونير لشركته MIGMAR ومن تصوير فرهاد غديري، ومونتاج عبد الله سعدة، وهندسة الصوت جانيس أهنيرت.

ياسمينة كراجه كاتبة سيناريو ومخرجة أردنية فلسطينية، عُرضت أفلامها القصيرة دوليًا في مهرجانات مثل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ومعهد الفيلم الأمريكي، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، وغيرها. أخرجت فيلمها القصير الأول "ضوء" عام 2015، وعُرض فيلمها القصير اللاحق "تمزق" عام 2018 لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وكان جزءًا من برنامج "المخرجون الجدد/الأفلام الجديدة" في متحف الفن الحديث (MoMA). فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان سلام دانس، حيث كانت أول من نال منحة الأخوين روسو. يسعى فيلمها القصير "كمين" لعام 2025 إلى مزج العناصر الوثائقية بالخيالية.