من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
فن وثقافة

لأجل النبي وقمر ومحمد نبينا ومدديا رسول الله..أشهر الأغاني في مدح النبي بذكرى مولده

محمد منير
محمد منير
أحمد إبراهيم

قدم عدد كبير من مطربي مصر أغاني وأناشيد مرتبطة باحتفال المولد النبوي الشريف، التي تدور حول مدح محمد، أو رواية قصة مولده وهجرته من مكة إلى المدينة.

لأجل النبي لمحمد الكحلاوي

اشتهر المطرب والمنشد الديني محمد الكحلاوي بتقديم أغاني وأناشيد دينية ومديح للنبي محمد، من أبرزها أغنية "لأجل النبي" التي مازالت تتردد في كل المناسبات الدينية.

يا نبي السلام عليك لماهر زين

عرف عن ماهر زين المنشد الشهير تقديم أغاني دينية بألحان حديثة لكنها حققت نجاحا كبيرا منها أغنية "يا نبي السلام عليك" التي لحنها برفقة حمزة نمرة، وكتب كلماتها صلاح جلال.

قلبك حنين لوائل جسار

قدم الفنان وائل جسار منذ سنوات ألبوما دينيا وهو "في حضرة المحبوب" قدم فيه العديد من الأغاني والأناشيد منها قلبك حنين يا نبي.

محمد نبينا  لحمادة هلال

شارك الفنان حماده هلال مع جمهوره بالعديد من الأغاني الدينية في مناسبات مختلفة منها أغنية "محمد نبينا" التي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا.

قمر لمصطفى عاطف

اشتهر المنشد مصطفى عاطف بصوته الشجي الذي استخدمه في تقديم الابتهالات والأناشيد والأغاني الدينية التي كان من أبرزها "قمر سيدنا النبي".

أغنية محمد يا رسول الله للفنانة ياسمين الخيام 

قدمت ياسمين الخيام أغنية محمد يا رسول الله، وهي تتر لمسلسل محمد رسول الله الذي عُرض عام 1985، من ألحان الموسيقار جمال سلامة، وكان من المقرر تلحينه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وشهدت الأغنية أول مرة تدخل فيها ألة البيانو في عمل ديني، وتقول كلمات الأغنية: «دعوة إبراهيم، ونبوءة موسى، ترنيمة داوود، وبشارة عيسى، صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا محمد».

أغنية مدد يا رسول الله.. محمد منير

بالإضافة إلى أغنية مدد يا رسول الله للمطرب محمد منير، الذي بدأ في التفكير بتقديمها عام 2001، كرسالة مزدوجة للغرب وللمسلمين ضمن ألبومه مفادها التأكيد على سماحة الإسلام.

أغنية مدد يا رسول الله من كلمات الشاعرة كوثر مصطفى، وتقول كلماتها: «مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله.. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله.. أقسمت بالفرقان و بسورة الإنسان.. العدل في الميزان لكل خلق الله».

أغنية يا محمد.. سعاد محمد

أغنية يا محمد قدمتها الفنانة سعاد محمد في فيلم الشيماء، عام 1972، والأغنية من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم محمد.

أغنية إنك لا تهدى الأحبة.. سعاد محمد 

أغنية إنك لا تهدى الأحبة بصوت المطربة سعاد محمد من فيلم الشيماء، الذي قدمت بطولته الفنانة سميرة أحمد والفنان الراحل أحمد مظهر.

أغانى المولد النبوي محمد منير سعاد محمد وائل جسار محمد الكحلاوي

