نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلنت صفحة المايسترو سليم سحاب، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله الي إحدى المستشفيات.

وجاء في المنشور: وعكة صحية مفاجئة تؤجل جولة المايسترو سليم سحاب لاكتشاف المواهب.

وتابع البيان: أُعلن اليوم عن تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، وجاء قرار التأجيل بعد تعرض المايسترو لوعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن الإرهاق الشديد والضغوط المتواصلة.

وقد استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته.

واضاف البيان: وقد نصحه الأطباء بالراحة التامة.. وعدم إجراء الجولة في موعدها المحدد.. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للجولة فور تماثله للشفاء.