منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس

تُوِّج المنتخب الوطني لتنس الطاولة بأربع ميدالية متنوعة، في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا في تونس، وذلك بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.



ففي منافسات الفرق الرجال، تُوِّج المنتخب الوطني بالذهبية، عقب الفوز على الجزائر 3-1 في المباراة النهائية.



وكان منتخب الرجال فاز في المجموعة الأولى على كوت ديفوار، وعلى توجو وعلى بنين في ربع النهائي، وعلى نيجيريا في نصف النهائي، وذلك بنفس النتيجة 3-0.



مَثَّل المنتخب في هذه المباريات من اللاعبين: عمر عصر، ومحمود حلمي، وبدر مصطفى، ويوسف عبد العزيز.



وفي منافسات الفرق سيدات، تُوِّج المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية، عقب الفوز على أوغندا 3-0 في المباراة النهائية.



وكان منتخب السيدات فاز في المجموعة الأولى على أنجولا وعلى غانا، وفي الدور ربع النهائي على جنوب إفريقيا للانسحاب، وعلى الجزائر في نصف النهائي، وذلك بنفس النتيجة 3-0.

مَثَّل المنتخب في هذه المباريات من اللاعبات: هنا جودة، وفريدة بدوي، ومريم وشقيقتها مروة الهضيبي، ودينا مشرف.



يُذْكَر أن المنتخب الوطني رجال وسيدات ضَمن تأهله، من خلال البطولة الإفريقية، إلى بطولة العالم في لندن 2026.



وفي منافسات فردي الرجال، تُوِّج عمر عصر بالذهبية، عقب فوزه على مواطنه يوسف عبد العزيز 4-3، لتُتَوَّج مصر في هذه المنافسات بذهبية وفضية.



وفي منافسات فردي السيدات، تُوِّجَت هنا جودة بالذهبية على حساب مواطنتها دينا مشرف 4-1.

وصعدت هنا جودة لهذا الدور على حساب مواطنتها مريم الهضيبي 4-0، ودينا مشرف على حساب مواطنتها مروة الهضيبي 4-0، في الدور نصف النهائي، لتُتَوَّج مصر في هذه المنافسات بذهبية وفضية وبرونزيتين.



وفي منافسات زوجي الرجال، تُوِّج يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي بالذهبية على حساب ثنائي جزائري 3-1، لتُحرز مصر في هذه المنافسات الميدالية الذهبية فقط.



وفي منافسات زوجي السيدات، تُوِّجَت هنا جودة ودينا مشرف بالذهبية على حساب الزوجي مريم وشقيقتها مروة الهضيبي 3-1، لتُتَوَّج مصر في هذه المنافسات بالذهبية والفضية.



وفي منافسات الزوجي المختلط، تُوِّج يوسف عبد العزيز برفقة مريم الهضيبي بالذهبية على حساب الزوجي بدر مصطفى ومروة الهضيبي 3-0.



وصعد بدر مصطفى ومروة الهضيبي إلى الدور النهائي على حساب ثنائي جزائري 3-1، ويوسف عبد العزيز ومريم الهضيبي على حساب الزوجي محمد البيلي وهنا جودة 3-1، وذلك في الدور نصف النهائي، لتُتَوَّج مصر في هذه المنافسات بذهبية وفضية وبرونزية.



ويشارك في البطولة 19 دولة إفريقية، بالإضافة إلى تونس الدولة المستضيفة.



وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من: بدر مصطفى، ومحمد البيلي، وعمر عصر، ومحمود حلمي، ويوسف عبد العزيز، وهنا جودة، وفريدة بدوي، وودينا مشرف، ومريم وشقيقتها مروة الهضيبي.