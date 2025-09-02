الجمعة..الأوبرا تقدم باقة من مؤلفات الموسيقى العربية في أمسية طربية بدمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أمسية طربية، تقدم خلالها مجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة التي تنتمي إلى زمن الفن الجميل، وذلك في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على مسرح أوبرا دمنهور.



يحيي الأمسية كل من الفنانين (السيد وهب الله، أيمن مصطفى، هبة إسماعيل، وياسمين إبراهيم) بتقديم مجموعة من أعمال الطرب الأصيل منها: "أسمر يا أسمرانى، أنا بستناك، وحشتنى، طاير يا هوا ، ثلاث سلامات، وحياتك يا حبيبى، الحب اللى كان، بقى عايز تنسانى، يا أهل الهوى، أمانة عليك، هان الود، وأحبك وغيرها .



وتسعى دار الأوبرا المصرية لإثراء الساحة الفنية بعروض متنوعة للارتقاء بالذوق العام سعيا لتنمية وتطوير الوجدان الجمعي.

