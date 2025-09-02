أنتوني يذرف الدموع بعد انتقاله إلى ريال بيتيس.. ما السبب؟

أعرب البرازيلي أنتوني عن سعادته بالانضمام إلى ريال بيتيس الإسباني، بعد فترة صعبة للغاية عاشها في مانشستر يونايتد.

وقال أنتوني خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف ريال بيتيس: "أخيرًا وصلت، قضيت أكثر من 40 يومًا في فندق؛ كان الأمر صعبًا للغاية، لكن الجميع كان يعلم برغبتي في العودة إلى بيتيس، الآن، مع المزيد من الوقت، لدينا الكثير لنفعله ونحققه".

وأضاف: “عانيت من صعوبة في النوم بعد كل هذا الود من جماهير بيتيس؛ كان هناك أناس ينتظرونني في منزلي الساعة الثانية صباحًا”.

وتابع العودة إلى هنا كانت صعبة للغاية، لكننا وصلنا إلى هنا الآن، أتطلع لارتداء قميص بيتيس مجددًا، لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في تحقيق ذلك."

وواصل: "الحب مهم جدًا بالنسبة لي، المال لا يشتري كل شيء، أشعر بالكثير من المودة والحب هنا؛ كان دائمًا خياري الأول، ولهذا انتظرت حتى اليوم الأخير للعودة إلى بيتيس. الآن أنا هنا وسعيد في مدينة وفي نادٍ أحبه."

وأوضح باكيًا: “عائلتي فقط تعرف مدى صعوبة التواجد في مدرب مانشستر يونايتد، كنت أتدرب منفردًا، لكنني كنت أعلم أن هذه اللحظة الرائعة آتية، بالطبع، كنت خائفًا من ألا تتحقق في النهاية، لكنني انتظرت بإيمان كبير”.