محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
افتتاح أول مركز تأهيل شامل لذوي الهمم في برج العرب
أ ش أ

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مركز التأهيل الشامل لذوي الهمم ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور الكيميائي هشام رياض، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية. 


وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن مشروع مركز التأهيل الشامل لذوي الهمم الذي قامت شركة إيثيدكو بتجهيزه وتأثيثه، يعكس حرص الوزارة على المشاركة في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بقرى حياة كريمة، حيث يُقدم المركز التأهيل الشامل لذوي الهمم بمختلف فئاتهم والذي يقدر عددهم بأكثر من 3 آلاف مواطن في 40 قرية ونجعا.


وأكد الكيميائي هشام رياض، أهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به شركة إيثيدكو بالإضافة إلى الدور المجتمعي والذي يدعم استراتيجية المسؤولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية، والوصول إلى دعم ورعاية ذوي الهمم بمختلف فئاتهم، حيث يُعد المركز نموذجًا للتكامل بين وزارة البترول ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والتطوعي.


وأشار إلى أن المركز يقدم الخدمات بالمجان وخاصة للفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، مضيفا أنه قد تم إسناد تشغيل وإدارة المركز من مديرية التضامن الاجتماعي لمؤسسة شباب 2030 للتنمية، وذلك ضمن إطار مؤسسي يعكس رؤية الدولة في إشراك المؤسسات الحكومية والشباب والمجتمع المدني في ملف ذوي الهمم من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع شامل يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشامل.

