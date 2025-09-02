هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم

أصيب 5 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء في هجوم طعن وقع وسط مدينة مرسيليا، جنوبي فرنسا، في حادث وصفته السلطات بـ"الخطير والمعقد"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وأفادت مصادر محلية أن المهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ويحمل الجنسية التونسية، هاجم المارة بس كين في منطقة الميناء القديم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من تحييده.

وبحسب شهود عيان، فقد هتف المهاجم "الله أكبر" قبل أن يشرع في الاعتداء، في مشهد أثار الذعر بين الحاضرين.

وقالت مصادر أمنية إن أحد ضباط الشرطة كان ضمن المستهدفين، إلا أن عناصر الأمن تدخلوا بسرعة وأطلقوا النار على المهاجم.

وقد تضاربت التقارير الأولية حول حالته؛ ففي حين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المهاجم قتل خلال الاشتباك، أشارت مصادر أخرى إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة.

وبحسب وسائل الإعلام فأن الضحايا الخمسة نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات مفصلة عن مدى خطورة إصاباتهم.

وقد فتحت النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب تحقيقا أوليا في الحادث، مع الإشارة إلى أن المهاجم كان معروفًا للشرطة سابقا بسبب تصريحات مثيرة للجدل.