قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أصيب 5 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء في هجوم طعن وقع وسط مدينة مرسيليا، جنوبي فرنسا، في حادث وصفته السلطات بـ"الخطير والمعقد"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وأفادت مصادر محلية أن المهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ويحمل الجنسية التونسية، هاجم المارة بس كين في منطقة الميناء القديم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من تحييده.

وبحسب شهود عيان، فقد هتف المهاجم "الله أكبر" قبل أن يشرع في الاعتداء، في مشهد أثار الذعر بين الحاضرين. 

وقالت مصادر أمنية إن أحد ضباط الشرطة كان ضمن المستهدفين، إلا أن عناصر الأمن تدخلوا بسرعة وأطلقوا النار على المهاجم.

وقد تضاربت التقارير الأولية حول حالته؛ ففي حين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المهاجم قتل خلال الاشتباك، أشارت مصادر أخرى إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة.

وبحسب وسائل الإعلام فأن الضحايا الخمسة نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات مفصلة عن مدى خطورة إصاباتهم.

وقد فتحت النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب تحقيقا أوليا في الحادث، مع الإشارة إلى أن المهاجم كان معروفًا للشرطة سابقا بسبب تصريحات مثيرة للجدل.

مرسيليا فرنسا هجوم طعن في فرنسا اخبار فرنسا هجوم طعن في مرسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد شوقي

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد