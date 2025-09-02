الصحة: طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ انتهاك لحقوق المواطن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني.





وأضاف وزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن من يتعرض لهذا الموقف لا يتردد في الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة.

وتابع أن الحالة الطارئة هي كل حالة تهدد حياة الانسان وتتطلب تدخلا فوريا.

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكاوي، وفي حال ثبوت المخالفة ستتخذ إجراءات قاسية وحازمة وفورية ضد المستشفى.

وأكمل أنه تتم إحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الاجراءات العقابية اللازمة، ونرفض التمييز بين المواطنين خاصة في حقهم في تلقي العلاج.