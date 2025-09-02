قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
المشاركون في البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة يلبون دعوة وزير الثقافة ويشهدون عرض “حواديت” وعروض مهرجان مسرح الطفل ويزورون متحف الفن الحديث

جمال عاشور

تلبيةً لدعوة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، حضر وفد من “البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة” (JPLP) الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة سلافة أحمد جويلي، العرض المسرحي “حواديت” على خشبة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي. كما تابع المشاركون أحد عروض مهرجان شرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى “دورة الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني”، إلى جانب قيامهم بجولة ميدانية في متحف الفن الحديث، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على فتح آفاق أرحب أمام النشء والشباب للتفاعل مع الحركة الثقافية والفنية المصرية.

وحرص وزير الثقافة على استقبال المشاركين ،وقال وزير الثقافة، في كلمته الموجهة للمشاركين: “أنتم جزء أصيل من الثقافة المصرية، وحجر الأساس الذي تستند عليه الدولة في مسيرتها نحو التقدم وصون الهوية الوطنية، ولا سيما في ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية عملاقة وتطور ملموس في مختلف المجالات”، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والإبداع ليظلوا قوة إيجابية فاعلة في مسيرة النهضة المرجوة، مشددًا على أن الثقافة هي جناح الوعي، وأن المسرح يمثل أحد أهم المنابر القادرة على إضاءة العقول وبناء الشخصية المصرية الواعية المتفاعلة مع تحديات العصر.

وأوضح وزير الثقافة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تضع الشباب والنشء في قلب استراتيجياتها التنموية، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى دمجهم في التجربة الإبداعية وتوسيع دائرة مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

من جانبهم، أعرب أبناء البرنامج الرئاسي عن امتنانهم لهذه الدعوة، مؤكدين أن حضورهم لهذاالبرنامج الفني الثري أتاح لهم فرصة للتفاعل المباشر مع الإبداع المسرحي المصري، ومشيدين بما حمله عرض “حواديت” من رسائل إنسانية عميقة وأداء متميز عكس روحًا إبداعية مُلهمة.

ويُقام البرنامج تحت مظلة “المدرسة الرئاسية للقيادة” ليكون منصة لصناعة جيل من القادة الشباب (13 – 18 عامًا) من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز وعيهم الوطني. ويتضمن البرنامج أنشطة وورش عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة، بإشراف الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في مجالات الحرف اليدوية، كتابة السيناريو، الغناء، إلقاء الشعر، واكتشاف المواهب، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للنشء والشباب.

ويُذكر أن “حواديت” هو عرض تخرج الدفعة الثالثة “دفعة علي فايز” من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، من صياغة وإخراج خالد جلال، وإنتاج مركز الإبداع الفني برئاسة المعماري حمدي السطوحي.

