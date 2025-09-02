قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: تصنيف مصر كأفضل الوجهات السياحية عالميا يعكس تنوع مقاصدها

أميرة خلف

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصنيف مصر في المرتبة الـ 24 عالمياً كأفضل واجهة سياحية ، يعكس تقدم مصر في جذب السائحين بفضل تنوع مقاصدها السياحية، إلى جانب الآثار التاريخية التي تروي حضارة آلاف السنين.

وأشار" يحيي" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن السياحة تُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث أنها مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، إلى جانب توفير فرص عمل، مما يسهم في توظيف ملايين العمالة .

تجدر الاشارة إلى أن سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التصنيف الذي أعدته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لأفضل الدول التي يمكن زيارتها في عام 2025، والذي يعتمد على آراء أكثر من 295 ألف مشارك، وهو ما يُمثل أعلى مستوى من المشاركة في تاريخ المجلة، حيث ضمت القائمة 67 دولة متنوعة.

وجاءت مصر في المركز الـ 24 عالميا ً في قائمة أفضل دول العالم التي يمكن زيارتها في عام 2025، مسجلة 54.63 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا بعد الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني أفريقيًا بعد جنوب إفريقيا.

مجلس النواب السائحين سياحة السياحة

