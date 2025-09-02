قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

برعاية وزارة الرياضة والسياحة.. عودة بطولة مصر المفتوحة للاسكواش تحت أضواء الأهرامات

بطولة مصر المفتوحة للاسكواش
بطولة مصر المفتوحة للاسكواش
القسم الرياضي

تنطلق بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2025 خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، لتجدد تأكيد ريادة مصر على الساحة العالمية في هذه الرياضة، وتواصل ترسيخ مكانتها كأول وأكبر بطولة ضمن الفئة الماسية على أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش (PSA) للعام الثاني على التوالي وتعود عبر Sports Club  O West والمنطقة الأهرامات بالجيزة بعد غياب 3 سنوات.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي بتتويج البطلة المصرية نور الشربيني والبطل المصري مصطفى عسل باللقب، مما يضاعف من ترقّب المنافسات هذا العام.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة تضم 152 لاعبًا ولاعبة من 29 دولة (76 لاعبًا و76 لاعبة)، يتنافسون على مجموع جوائز مالية قدره 732 ألف دولار أمريكي يتم توزيعها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات، بما يعزز مكانة البطولة كإحدى أكبر وأهم الفعاليات على أجندة اللعبة عالميًا.

تقام الأدوار التمهيدية للبطولة خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر في نادي O West Sports Club , أحد أكبر أندية غرب القاهرة ، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على التأهل للمباريات الرئيسية.

وتنطلق منافسات الدور الأول في 12 سبتمبر، تليها مباريات الدورين الثاني والثالث من 13 إلى 15 سبتمبر بين مجمع Sports Club  O West والملعب الزجاجي بأهرامات الجيزة، قبل أن تنتقل الأدوار النهائية بالكامل إلى الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة.

تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

وتتوج البطولة بمرحلتها الختامية المميزة مع عودة المباريات النهائية إلى أهرامات الجيزة للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث تُقام منافسات ربع النهائي يومي 16 و17 سبتمبر، يعقبها نصف النهائي والنهائي يومي 18 و19 سبتمبر وسط أجواء استثنائية تعكس مكانة البطولة على الساحة الرياضية العالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 850 متفرجًا في المدرجات وأكثر من 150 ألف متابع عبر المنصات الرقمية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات العالمية. كما ستتولى قناة Squash TV بث المباريات مباشرة للجماهير، إلى جانب تغطية إعلامية دولية واسعة لأهم لحظات الحدث.

بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2025 بطولة مصر المفتوحة للاسكواش الإسكواش

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

مجلس النواب

نواب البرلمان: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تدعم الصناعة الوطنية وتعزز موارد الدولة

تصدير العقار

برلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدة

النائبة مرفت الكسان

برلمانية: منصة تصدير العقار تعزز موارد الدولة وتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

