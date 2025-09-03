برلمانية: تصنيف مصر كأفضل الوجهات السياحية انطلاقة حقيقية لدعم وتنشيط السياحة

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصنيف مصر في المرتبة الـ 24 عالمياً كأفضل واجهة سياحية ، مؤكدة أن هذا التصنيف سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على الدولة من خلال توفير فرص عمل، وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، لاسيما في ظل احتياج مصر إلى الحصيلة الدولارية نتيجة الازمات العالمية المتلاحقة.

واقترحت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ضرورة الاهتمام بتنوع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة، كسياحة المؤتمرات، السياحة الدينية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

تجدر الاشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلط الضوء على التصنيف الذي أعدته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لأفضل الدول التي يمكن زيارتها في عام 2025، والذي يعتمد على آراء أكثر من 295 ألف مشارك، وهو ما يُمثل أعلى مستوى من المشاركة في تاريخ المجلة، حيث ضمت القائمة 67 دولة متنوعة.

وجاءت مصر في المركز الـ 24 عالميا ً في قائمة أفضل دول العالم التي يمكن زيارتها في عام 2025، مسجلة 54.63 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا بعد الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني أفريقيًا بعد جنوب إفريقيا.