سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
برلمانية: تصنيف مصر كأفضل الوجهات السياحية انطلاقة حقيقية لدعم وتنشيط السياحة

أميرة خلف

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصنيف مصر في المرتبة الـ 24 عالمياً كأفضل واجهة سياحية ، مؤكدة أن هذا التصنيف سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على الدولة من خلال توفير فرص عمل، وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، لاسيما في ظل  احتياج مصر إلى الحصيلة الدولارية نتيجة الازمات العالمية المتلاحقة. 

واقترحت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ضرورة الاهتمام بتنوع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة،  كسياحة المؤتمرات، السياحة الدينية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

تجدر الاشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلط الضوء على التصنيف الذي أعدته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لأفضل الدول التي يمكن زيارتها في عام 2025، والذي يعتمد على آراء أكثر من 295 ألف مشارك، وهو ما يُمثل أعلى مستوى من المشاركة في تاريخ المجلة، حيث ضمت القائمة 67 دولة متنوعة.

وجاءت مصر في المركز الـ 24 عالميا ً في قائمة أفضل دول العالم التي يمكن زيارتها في عام 2025، مسجلة 54.63 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا بعد الامارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني أفريقيًا بعد جنوب إفريقيا.

