توك شو

تنظيم الاتصالات: شراء 25 مليون هاتف سنويا أغلبها مستوردة بتكلفة 2 مليار دولار

نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
هاجر ابراهيم

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر ضخم ويضم نحو 100 مليون مستخدم، موضحًا أن المصريين كانوا يشترون ما يقرب من 25 مليون هاتف سنويًا أغلبها مستورد من الخارج، بتكلفة تصل إلى نحو 2 مليار دولار.

وأشار "إبراهيم"، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل تصنيع الهواتف المحمولة محليًا داخل مصر، مشيرًا إلى أن حجم التصنيع المحلي تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى 6 ملايين هاتف خلال 8 أشهر فقط، مع توقعات بأن يصل الإنتاج المحلي للشركات العالمية في مصر إلى 50% من احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، أن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة حققت نجاحًا ملحوظًا وساعدت في تنظيم السوق، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تسمح بإعفاء أي شخص قادم من الخارج من رسوم الهاتف الشخصي، وقد استفاد نحو 800 ألف شخص من هذا الإعفاء.

وأوضح أن السياح القادمين إلى مصر لا تُفرض عليهم أي رسوم جمركية على هواتفهم الشخصية، سواء استخدموا شرائح أجنبية أو شرائح مصرية مخصصة للسائحين، والتي تُتاح للاستخدام لمدة 90 يومًا دون أي أعباء مالية إضافية، متابعًا: "هذه الإجراءات تستهدف في الأساس دعم المصريين والوافدين، وتخفيف الأعباء عنهم، بجانب تعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة وزيادة تنافسيتها في السوق المصري".

