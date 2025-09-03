ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب

طالب الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتدخل العاجل لحل الخلاف القائم بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وحلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لابد أن يكون هناك تنسيق بين الكابتن حلمي طولان والكابتن حسام حسن من أجل مصلحة منتخب مصر".

وأضاف: "المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يجب أن ينهي هذا الخلاف مبكرًا في الفترة المقبلة".

تصريحات حلمي طولان

من جانبه، قال حلمي طولان في تصريحات إذاعية: "لا يوجد أي تنسيق بيني وبين حسام حسن بشأن اختيارات القوائم. عدم إعلاني للقائمة قبل حسام حسن كان التزامًا أدبيًا مع المهندس هاني أبو ريدة".

معسكر المنتخب

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر بملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر سبتمبر، المقرر انطلاقه اليوم الإثنين، والتي ستخوض المواجهتين المقبلتين في التصفيات.