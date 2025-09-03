قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل كشف عيوب الخاطب عند السؤال عنه من الغيبة المُحرّمة؟.. دار الإفتاء توضح
إنشاء 27 جامعة تكنولوجية| عمرو بصيلة: المهارات أهم من الشهادات في سوق العمل الحديث
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيًا 2025 في أسرع وقت
عادته ولا هيشتريها .. «الغندور» يعلّق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة
دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل
ميكالي: تدريب الأهلي «ليس سهلًا» .. وسأعود لمصر قريبًا
تتويج لنجاح الإصلاح الاقتصادي| مصر تتصدّر إفريقيا وتدخل قائمة العشر الكبار عالميًا في جذب الاستثمارات
نجم الأهلي السابق: الفارق بين المدرب المصري والأجنبي مجرد «برنيطة».. والبدري الأنسب حاليًا
11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها
تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور
ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب

سارة عبد الله

طالب الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتدخل العاجل لحل الخلاف القائم بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وحلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لابد أن يكون هناك تنسيق بين الكابتن حلمي طولان والكابتن حسام حسن من أجل مصلحة منتخب مصر".

وأضاف: "المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يجب أن ينهي هذا الخلاف مبكرًا في الفترة المقبلة".

تصريحات حلمي طولان

من جانبه، قال حلمي طولان في تصريحات إذاعية: "لا يوجد أي تنسيق بيني وبين حسام حسن بشأن اختيارات القوائم. عدم إعلاني للقائمة قبل حسام حسن كان التزامًا أدبيًا مع المهندس هاني أبو ريدة".

معسكر المنتخب

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر بملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر سبتمبر، المقرر انطلاقه اليوم الإثنين، والتي ستخوض المواجهتين المقبلتين في التصفيات.

