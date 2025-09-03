ميكالي: تدريب الأهلي «ليس سهلًا» .. وسأعود لمصر قريبًا

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، حقيقة ما تردد بشأن تلقيه مفاوضات من جانب النادي الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق.

وقال ميكالي، في تصريحات للإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "أحب المعيشة في مصر وأشعر أنني مصري، وسأعود قريبًا إليها".

وأضاف: "لم أتلقَّ أي مفاوضات من جانب الأهلي، وكل ما تردد مجرد أحاديث في مصر، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي. تمثيل النادي الأهلي ليس أمرًا سهلاً".

وتابع: "كنت قريبًا من تدريب الزمالك، وكانت هناك مفاوضات عديدة مع إدارة النادي، وهو فريق كبير ومعروف للغاية، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض التفاصيل".

واستكمل: "فضلت البقاء في البرازيل، وما زلت منفتحًا على باب المفاوضات مع أي نادٍ. أنا أكن احترامًا كبيرًا لنادي الزمالك، وسعيد بتواجدي في البرازيل مع عائلتي. وبالتأكيد، أي مدرب يحلم بتدريب الأندية المصرية، خاصة أن الكرة المصرية باتت في مكانة مختلفة الآن".