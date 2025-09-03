قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
أخبار البلد

الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل للجنة التنسيقية العليا وفرق العمل الفنية للصحة الواحدة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة 2024-2027، شهدت الورشة حضور ممثلي وزارتي الزراعة والبيئة، والهيئات الوطنية، إلى جانب شركاء دوليين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

مهام اللجنة التنسيقية العليا

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة، التي استمرت يومين، ركزت على مناقشة مهام اللجنة التنسيقية العليا والفرق الفنية، ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتقييم التحديات، ووضع خطط مشتركة للمرحلة المقبلة، كما تناولت تعزيز التنسيق بين الشركاء، تحديد الأولويات الوطنية، وتطوير آليات لضمان استدامة الجهود.

‎من جانبه، أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، في كلمته نيابة عن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، التزام الوزارة بتطبيق نهج الصحة الواحدة من خلال هيكل حوكمة متكامل يشمل ثلاثة مستويات: اللجنة الوزارية لصنع القرار والإشراف، واللجنة التنسيقية العليا، وفرق العمل الفنية، لضمان تكامل الجهود بين القطاعات.

‎وأشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتعاون المثمر بين المنظمة والوزارات المعنية والفاو، مشيرًا إلى إنجازات بارزة مثل تطوير نظام ترصد متكامل لمقاومة مضادات الميكروبات، وحملات توعية مجتمعية حول الأمراض المشتركة مثل السعار، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات.

‎بدورها، أكدت السيدة جاكلين بينات، ممثلة الفاو، أن هذه الورشة تمثل خطوة محورية لتعزيز نهج الصحة الواحدة الذي يربط بين صحة الإنسان، الحيوان، والبيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة. وشددت على أهمية التعاون بين القطاعات لمواجهة تحديات مثل الأمراض المشتركة، التغير المناخي، وسلامة الغذاء.

‎وأشار الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن هذه الورشة تمثل منصة فعالة لتنفيذ الاستراتيجية القومية، مما يعزز جاهزية مصر لمواجهة التحديات الصحية، ويرسخ ريادتها إقليميًا ودوليًا في تطبيق نهج الصحة الواحدة.

