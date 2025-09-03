محمد سامي: ربنا يديم على الفن نعمة منى زكي

شارك المخرج محمد سامي عبر صفحته علي موقع فيسبوك، متابعيه، منشور كشف فيه عن تقديره الكبير للفنانة منى زكي.

وقال سامي: كنت بتكلم مع من زكى بسلم عليها و قعدت أتكلم معاها شوية ، و أدخل من موضوع لموضوع و بعد ما قفلت سألت نفسي أكثر من سؤال ، ليه منى زكي فارقة كتير ؟، ليه عندها بريق من نوع خاص ، ليه هي النجمة الأهم و الموهبة الأكبر ، ليه هي سابقة جيلها بفرق كبير جدا رغم إن جيلها قوي و فيه زميلات نجوم حقيقيين علي جميع المستويات وموهوبين و ناجحين و قدموا أعمال مهمة ولكن محدش وصل لأنه يبقى منى زكي ، ، ليه فضلت من أول يوم ليها كممثلة لحد النهاردة أيقونة يصعب تكرارها أو القرب من حجم إسمها و مكانتها علي المستوى الفني أو علي مستوي النجومية و الموهبة أو حب الجمهور ، ليه منى زكي أكثر ممثلة تصدقها و تتوحد معاها .

وتابع محمد سامي: ليه لو فكرت في ممثلة تلاقي صورة منى زكي هي أول صورة تيجي في بالك ،بإختصار لأن منى زكي مثقفة متعلمة راقية متطورة مش بتمثل و خلاص ولا بتظهر و خلاص ولا بتتكلم و خلاص ولا مهتمة بتفاصيل الناس الفاضية ، ست كلامها مرتب و أسألتها ليها معنى و هدف و أنا بتكلم معاها مابلاقيش لحظه من النقاش دخل في جدل بلا هدف أو كلام من أجل الكلام و خلاص .

وإضاف محمد سامي: الست دي وهي بتتكلم عن الفن تحب تسمعها و لما توصف الفن تفرح إنك تنتمي ليه من طريقة كلامها عنه ،لما تناقش معاها أي موضوع تلاقي وعي و حكمة و تحضر وثقافة ، ست ناجحة و زوجة و أم ناجحة ، لما تتفرج علي أي مشهد ليها بتلاقيها خلته مش عادي ،بتشوف تحضير و مذاكرة ورؤية و مجهود واضح وعلام و عقل مترتب و ده بيبان في أصغر التفاصيل ، بتقدم أي مشهد صعب ببساطة و شياكة من غير تصنع او تشتيت ،طريقتها في النقد شيك و تبسيطها لصعوبة أدوار عملتها بيدل علي ثقتها في نفسها اللي بلا حدود ، حتى لما نبص للقائتها أو لدورها في المجتمع أو كلامها في ندواتها حتي في الإعلانات اللي قدمتها أو أفلامها و مسلسلاتها او لبسها في أي ظهور ليها حتي لو مش رسمي هتلاقيها بتعرف تنتقي وهتلاقي دايما في جودة ورمز مشرف للست المصرية .

واستكمل محمد سامي: بجد الكلام علي عظمة منى زكي صعب يخلص في بوست ، بس حسيت بعد ما قفلت معاها إني عايز أكتب كده من كتر ما استمتعت بالكلام معاها كالمعتاد ، يا بخت الفن المصري و العربي بنجمة النجوم منى زكي، و يابخت كل فنان وفنانه حضرها و نسب لفترة هي فيها ، يا بخت كل زمايلها اللي من جيلها إنهم من جيل منى زكي و يا بخت كل ممثلات الجيل اللي بعدها إنهم عندهم منى زكي يتعلموا منها خاصة إنها جيل أكبر بس عشان بدأت صغيرة إنما مش أكبر منهم سنا بالعكس ما شاء الله عليها قمر و في عز شبابها و محافظه علي شكلها و أناقتها، و دايما ناجحة و متفوقة و بتمتعنا بكل دور بتقدمه و كل مشهد بتأديه ، بحبك يا عظيمة ياللي حببتينا و لسه بتحبيبنا اكتر في مهنتنا.