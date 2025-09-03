قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سامي: ربنا يديم على الفن نعمة منى زكي

مني زكي
مني زكي
أحمد البهى

شارك المخرج محمد سامي عبر صفحته علي موقع فيسبوك، متابعيه، منشور كشف فيه عن تقديره الكبير للفنانة منى زكي. 

وقال سامي: كنت بتكلم مع من زكى بسلم عليها و قعدت أتكلم معاها شوية ، و أدخل من موضوع لموضوع و بعد ما قفلت سألت نفسي أكثر من سؤال ، ليه منى زكي فارقة كتير ؟، ليه عندها بريق من نوع خاص ، ليه هي النجمة الأهم و الموهبة الأكبر ، ليه هي سابقة جيلها بفرق كبير جدا رغم إن جيلها قوي و فيه زميلات نجوم حقيقيين علي جميع المستويات وموهوبين و ناجحين و قدموا أعمال مهمة ولكن محدش وصل لأنه يبقى منى زكي ، ، ليه فضلت من أول يوم ليها كممثلة لحد النهاردة أيقونة يصعب تكرارها أو القرب من حجم إسمها و مكانتها علي المستوى الفني أو علي مستوي النجومية و الموهبة أو حب الجمهور ، ليه منى زكي أكثر ممثلة تصدقها و تتوحد معاها . 

وتابع محمد سامي: ليه لو فكرت في ممثلة تلاقي صورة منى زكي هي أول صورة تيجي في بالك ،بإختصار لأن  منى زكي مثقفة متعلمة راقية متطورة مش بتمثل و خلاص ولا بتظهر و خلاص ولا بتتكلم و خلاص ولا مهتمة بتفاصيل الناس الفاضية ، ست كلامها مرتب و أسألتها ليها معنى و هدف و أنا بتكلم معاها مابلاقيش لحظه من النقاش دخل في جدل بلا هدف أو كلام من أجل الكلام و خلاص . 

وإضاف محمد سامي:  الست دي وهي بتتكلم عن الفن تحب تسمعها و لما توصف الفن تفرح إنك تنتمي ليه من طريقة كلامها عنه ،لما تناقش معاها أي موضوع تلاقي وعي و حكمة و تحضر وثقافة ، ست ناجحة و زوجة و أم ناجحة  ، لما تتفرج علي أي مشهد ليها بتلاقيها خلته مش عادي ،بتشوف تحضير و مذاكرة ورؤية و مجهود واضح وعلام و عقل مترتب و ده بيبان في أصغر التفاصيل ، بتقدم أي مشهد صعب ببساطة و شياكة من غير تصنع او تشتيت ،طريقتها في النقد شيك و  تبسيطها لصعوبة أدوار عملتها بيدل علي ثقتها في نفسها اللي بلا حدود ، حتى لما نبص للقائتها أو لدورها في المجتمع أو كلامها في ندواتها حتي في الإعلانات اللي قدمتها أو أفلامها و مسلسلاتها او لبسها في أي ظهور ليها حتي لو مش رسمي هتلاقيها بتعرف تنتقي وهتلاقي دايما في جودة ورمز مشرف للست المصرية   . 

واستكمل محمد سامي: بجد الكلام علي عظمة منى زكي صعب يخلص في بوست ، بس حسيت بعد ما قفلت معاها إني عايز أكتب كده من كتر ما استمتعت بالكلام معاها كالمعتاد ، يا بخت الفن المصري و العربي بنجمة النجوم منى زكي، و يابخت كل فنان وفنانه حضرها و نسب لفترة هي فيها ، يا بخت كل زمايلها اللي من جيلها إنهم من جيل منى زكي و يا بخت كل ممثلات الجيل اللي بعدها إنهم عندهم منى زكي يتعلموا منها خاصة إنها جيل أكبر بس عشان بدأت صغيرة إنما مش أكبر منهم سنا بالعكس ما شاء الله عليها قمر و في عز شبابها و محافظه علي شكلها و أناقتها، و دايما ناجحة و متفوقة و بتمتعنا بكل دور بتقدمه و كل مشهد بتأديه ، بحبك يا عظيمة ياللي حببتينا و لسه بتحبيبنا اكتر في مهنتنا. 

محمد سامي المخرج محمد سامي مني زكي الفنانة مني زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

قمة العشرين

تعزيز الحضور في دوائر صنع القرار العالمي .. مصر تصنع التاريخ باستضافة أول اجتماع لمجموعة العشرين في القاهرة

القمح

كييف تخنق الخرطوم .. قمح أوكرانيا يتحول لسلاح في معركة النفوذ

خبير: مشاركة مصر في قمة العشرين منصة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

علي الإدريسي: مشاركة مصر في قمة العشرين منصة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد