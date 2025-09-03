ماجدة خير الله عن فيلم درويش: عمرو يوسف غير مؤهل لأفلام الأكشن

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في فيلم "درويش"، والذي يعرض في السينمات حاليًا.

وقالت ماجدة خير الله، في منشور عبر موقع فيسبوك: بدأت فكره صناعة أعمال فنية تعود بالزمن لأيام الأربعينات، ومقاومة الاستعمار الإنجليزي، ووجود نصابين يندسوا بين رجال المقاومه، مع فيلم كيره والجن، وكان من بطوله كريم عبد العزيز واحمد عز، وبعد عدة سنوات نجح أحمد حاتم في مسلسل عمر أفندي الذي تعامل مع نفس الفترة الزمنية، تلاه المسلسل الكوميدي النص، لأحمد أمين، ثم جاء هذا العام فيلم درويش إخراج وليد الحلفاوي.

وحقق الفيلم نجاحا مقبولا ويبدو النص الثاني من الفيلم أفضل كثيرا من نصفه الأول، ولكن ليس هذا موضوع البوست، المفروض ان عمرويوسف يسعي لان ينضم لنجوم الصف الاول ، ولكنه لم يفكر في التفرد وأن يظهر بشخصيه فنيه مختلفه، فيبدو تأثره الشديد بنجاح احمد السقا في أفلام الحركة ( رغم انه غير مؤهل لها) بالإضافة لتأثره الشديد بأحمد عز، في شخصية الأفاق الفهلوي خفيف الظل، ( وهو ايضا غير مؤهل لذلك) .

وتابعت ماجدة خبر الله: ولا أشك في موهبة عمرو يوسف ، ولكنه كان لابد وأن يقدم لجمهوره شخصية مختلفة وأسلوب اداء مختلف ، وإذا كان لابد له من دخول عالم الأكشن فلابد أن يتنازل عن تناول ( الرقاق والمحشي ) ويبذل جهدا ليصل لقوام نجوم أفلام الأكشن .