4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
فن وثقافة

ماجدة خير الله عن فيلم درويش: عمرو يوسف غير مؤهل لأفلام الأكشن

أحمد البهى

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في فيلم "درويش"، والذي يعرض في السينمات حاليًا. 

وقالت ماجدة خير الله، في منشور عبر موقع فيسبوك: بدأت فكره صناعة أعمال فنية تعود بالزمن لأيام الأربعينات، ومقاومة الاستعمار الإنجليزي، ووجود نصابين يندسوا بين رجال المقاومه، مع فيلم كيره والجن، وكان من بطوله كريم عبد العزيز واحمد عز، وبعد عدة سنوات نجح أحمد حاتم في مسلسل عمر أفندي الذي تعامل مع نفس الفترة الزمنية، تلاه المسلسل الكوميدي النص، لأحمد أمين، ثم جاء هذا العام فيلم درويش إخراج وليد الحلفاوي.

وحقق الفيلم نجاحا مقبولا ويبدو النص الثاني من الفيلم أفضل كثيرا من نصفه الأول، ولكن ليس هذا موضوع البوست، المفروض ان عمرويوسف يسعي لان ينضم لنجوم الصف الاول ، ولكنه لم يفكر في التفرد وأن يظهر بشخصيه فنيه مختلفه، فيبدو تأثره الشديد بنجاح احمد السقا في أفلام الحركة ( رغم انه غير مؤهل لها) بالإضافة لتأثره الشديد بأحمد عز، في شخصية الأفاق الفهلوي خفيف الظل، ( وهو ايضا غير مؤهل لذلك) . 

وتابعت ماجدة خبر الله: ولا أشك في موهبة عمرو يوسف ، ولكنه كان لابد وأن يقدم لجمهوره شخصية مختلفة وأسلوب اداء مختلف ، وإذا كان لابد له من دخول عالم الأكشن فلابد أن يتنازل عن  تناول ( الرقاق والمحشي ) ويبذل جهدا  ليصل لقوام نجوم أفلام الأكشن .

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

غرفة المنشآت السياحية

انضمام 100 منشأة جديدة لغرفة المطاعم السياحية ..تفاصيل

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ذكرى المولد النبوي نستلهم منها العزيمة والإخلاص في خدمة الوطن

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

وزير الري يبحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع حالات الطوارئ بمحطات رفع المياه

بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

