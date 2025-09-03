أبو الغيط: يجب وضع حد لهذه المجزرة المتواصلة في غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يجب وضع حد لهذه المجزرة المتواصلة في غزة، والشعب الفلسطيني في غزة يواجه حربا لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا.

وأضاف أبو الغيط، خلال انطلاق الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ١١٦ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لـ جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: “لقد آن الأوان لنشر ثقافة الحوار بين الشعوب وترسيخها في المناهج التعليمية”.

وتابع: “أجدد النداء للعالم أجمع لبث لغة الحوار بين الشعوب ونبذ العنف والتطرف، وأن الحروب أجلت جهود التنمية في العديد من الدول العربية، ما أدى إلى انتشار الفقر والجوع، ويجب أن يقوم مجلس جامعة الدول العربية بتوفير منصة عربية لتبادل الخبرات في إعادة البناء”.



