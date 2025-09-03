بفستان أزرق .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستانا باللون الأزرق،وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال نرمين الفقي



كانت أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.