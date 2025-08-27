بفستان قصير.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالتها رفقة شيكو

نشرت الفنانة نرمين الفقي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نرمين الفقي، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأبيض القصير الذى كشف عن إناقتها وجمالها.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.