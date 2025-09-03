قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
فرص استثمارية.. وزير البترول يشارك في المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،اليوم ، في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأسترالي الرائد للتعدين والطاقة Africa Down Under  بولاية بيرث الأسترالية، والمقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري. ويعد المؤتمر المظلة الرئيسية للعلاقات التجارية والاستثمارية في قطاع التعدين بين القارتين، وأكبر حدث تعديني إفريقي يقام خارج القارة منذ انطلاقه عام 2003.

شهد الافتتاح مشاركة عدد من وزراء التعدين من الدول الإفريقية و كبار المسئولين في أستراليا. وتستهدف المشاركة المصرية إلقاء الضوء علي الإصلاحات المنفذة والفرص الاستثمارية في قطاع التعدين لجذب استثمارات جديدة وبناء شراكات مع الشركات الأسترالية في مجال التعدين. ومن المقرر أن يشارك الوزير صباح الغد متحدثًا رئيسيًا في جلسة نقاشية يستعرض خلالها الفرص والجهود الملموسة لتهيئة بيئة الاستثمار في قطاع التعدين ، كما يعقد  لقاءات رفيعة المستوي مع الوزراء والقيادات المشاركة بالمؤتمر والرؤساء التنفيذيين للشركات الأسترالية لبحث فرص التعاون في مجالي التعدين والطاقة.

وعقب الافتتاح قام الوزير يرافقه الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بجولة في أجنحة المعرض المصاحب الذي يشهد حضور عدد كبير من شركات صناعة التعدين و الشركات المقدمة للخدمات التكنولوجية في هذه الصناعة.

واستمع لعرض من Xcalibur Smart Mapping الإسبانية المتخصصة في الجيوفيزياء الجوية ورسم الخرائط وتقييم الموارد ، خاصة أن مصر تجهز  لإطلاق عمليات المسح الجوى للفرص التعدينية ، كما زار جناح Resource Minerals International Ltd الأسترالية، واطلع على خططها لاستكشاف معادن البطاريات بنهج تشغيلي مستدام .

