الرئيس السيسي: مهما تعددت وجوه الشر وتنوعت أساليبه ستبقى مصر آمنة
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي رحمة للعالمين باحتفالية المولد النبوي
عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية
لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا
رايح يغيّر الكاوتش | طفل يقود سيارة ربع نقل بالمعادي واستدعاء والده للتحقيق
الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية
وزير الأوقاف: التجديد والأخلاق والإحسان جوهر الرسالة المحمدية
شيخ الأزهر: الإسلام حرم قتل أطفال العدو والصهاينة يصبون الجحيم على صغار غزة
شيخ الأزهر للرئيس السيسي: نقدر موقفكم الثابت لرفض مؤامرات التهجير ومساندة الفلسطينيين
بعد شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية .. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اجتماع موسع لحزب المؤتمر بشرق القاهرة استعدادًا لانتخابات النواب 2025

عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وبمشاركة قيادات وكوادر الحزب بأمانة شرق القاهرة.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لـ انتخابات مجلس النواب القادمة، وبتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، 

وتناول الاجتماع مناقشة خطة التحرك والانتشار الميداني في مختلف أحياء شرق القاهرة، ووضع آليات لدعم مرشحي الحزب والتواصل الفعال مع المواطنين، بجانب بحث مقترحات ومطالب أهالي المنطقة لضمها إلى البرنامج الانتخابي.

وخلال الاجتماع، أكد القبطان محمود جبر أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جماعيًا منظمًا وخطة واضحة تعكس رؤية الحزب وتخدم أبناء شرق القاهرة، مشددًا على أن حزب المؤتمر يضع المواطن في مقدمة أولوياته من خلال برامج واقعية تعالج قضايا المجتمع وتدعم مسار التنمية والخدمات.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن أمانة شرق القاهرة ستكون نموذجًا للعمل السياسي الجاد، موضحًا أن الهدف الأساسي للحزب هو كسب ثقة المواطنين عبر خدمة حقيقية وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

