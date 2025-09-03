اجتماع موسع لحزب المؤتمر بشرق القاهرة استعدادًا لانتخابات النواب 2025

عقدت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، برئاسة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، وبمشاركة قيادات وكوادر الحزب بأمانة شرق القاهرة.

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لـ انتخابات مجلس النواب القادمة، وبتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر،

وتناول الاجتماع مناقشة خطة التحرك والانتشار الميداني في مختلف أحياء شرق القاهرة، ووضع آليات لدعم مرشحي الحزب والتواصل الفعال مع المواطنين، بجانب بحث مقترحات ومطالب أهالي المنطقة لضمها إلى البرنامج الانتخابي.

وخلال الاجتماع، أكد القبطان محمود جبر أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جماعيًا منظمًا وخطة واضحة تعكس رؤية الحزب وتخدم أبناء شرق القاهرة، مشددًا على أن حزب المؤتمر يضع المواطن في مقدمة أولوياته من خلال برامج واقعية تعالج قضايا المجتمع وتدعم مسار التنمية والخدمات.

وأشار القبطان محمود جبر إلى أن أمانة شرق القاهرة ستكون نموذجًا للعمل السياسي الجاد، موضحًا أن الهدف الأساسي للحزب هو كسب ثقة المواطنين عبر خدمة حقيقية وبرامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.