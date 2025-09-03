قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
محافظات

أمل مرزوق مديرا جديدا لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه أمل مرزوق زكريا، المديرة الجديدة لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببني سويف، التي حرصت على تقديم التهنئة له بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربة عن سعادتها بلقاء المحافظ منذ توليها مهامها مؤخرًا، ومؤكدة أن هذا اللقاء يمثل بداية مهمة لبذل مزيد من الجهد في خدمة العملية التعليمية.

أكد المحافظ، أن التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن مدرسة الراهبات ببني سويف تعد من المؤسسات التعليمية العريقة ذات التاريخ الطويل في خدمة أبناء المحافظة، حيث جمعت عبر سنواتها بين التميز التعليمي والحرص على غرس القيم الأخلاقية والوطنية، وهو ما جعلها تحافظ على مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على توفير كل أوجه الدعم التي تضمن نجاح العملية التعليمية وتطويرها، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات، موجهاً إدارة المدرسة بمواصلة هذا الدور المتميز، والاستمرار في أداء رسالتها التعليمية والتربوية بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت المديرة الجديدة عن عميق تقديرها واعتزازها بلقاء المحافظ، مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي يوليه الدكتور محمد هاني غنيم لقطاع التعليم في بني سويف يمثل حافزاً قوياً لها ولأسرة المدرسة لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، مؤكدة أن سيادته يعد نموذجاً للقائد التنفيذي القريب من المواطنين والداعم لكل المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع، مشيدة بالنهج العملي الذي يتبناه المحافظ في إدارة شؤون المحافظة، والذي يضع مصلحة المواطن وجودة الخدمات في المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببني سويف تُعد من أقدم المؤسسات التعليمية على مستوى المحافظة، بل ولها حضور متميز على مستوى الجمهورية، حيث تأسست منذ عقود طويلة وأسهمت في تخريج أجيال كثيرة من الكوادر الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية، واستطاعت أن تحافظ على سمعتها ومكانتها بفضل التزامها بمعايير التعليم الجاد والرسالة التربوية الهادفة.

بني سويف محافظ بني سويف الفرنيسيسكان

