أمل مرزوق مديرا جديدا لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه أمل مرزوق زكريا، المديرة الجديدة لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببني سويف، التي حرصت على تقديم التهنئة له بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربة عن سعادتها بلقاء المحافظ منذ توليها مهامها مؤخرًا، ومؤكدة أن هذا اللقاء يمثل بداية مهمة لبذل مزيد من الجهد في خدمة العملية التعليمية.

أكد المحافظ، أن التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن مدرسة الراهبات ببني سويف تعد من المؤسسات التعليمية العريقة ذات التاريخ الطويل في خدمة أبناء المحافظة، حيث جمعت عبر سنواتها بين التميز التعليمي والحرص على غرس القيم الأخلاقية والوطنية، وهو ما جعلها تحافظ على مكانتها بين المؤسسات التعليمية الرائدة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على توفير كل أوجه الدعم التي تضمن نجاح العملية التعليمية وتطويرها، بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات، موجهاً إدارة المدرسة بمواصلة هذا الدور المتميز، والاستمرار في أداء رسالتها التعليمية والتربوية بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت المديرة الجديدة عن عميق تقديرها واعتزازها بلقاء المحافظ، مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي يوليه الدكتور محمد هاني غنيم لقطاع التعليم في بني سويف يمثل حافزاً قوياً لها ولأسرة المدرسة لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، مؤكدة أن سيادته يعد نموذجاً للقائد التنفيذي القريب من المواطنين والداعم لكل المبادرات والمشروعات التي تخدم المجتمع، مشيدة بالنهج العملي الذي يتبناه المحافظ في إدارة شؤون المحافظة، والذي يضع مصلحة المواطن وجودة الخدمات في المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببني سويف تُعد من أقدم المؤسسات التعليمية على مستوى المحافظة، بل ولها حضور متميز على مستوى الجمهورية، حيث تأسست منذ عقود طويلة وأسهمت في تخريج أجيال كثيرة من الكوادر الناجحة في مختلف المجالات العلمية والعملية، واستطاعت أن تحافظ على سمعتها ومكانتها بفضل التزامها بمعايير التعليم الجاد والرسالة التربوية الهادفة.