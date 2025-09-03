قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في كرداسة

جانب من علمية الإغلاق
جانب من علمية الإغلاق
عبدالصمد ماهر

في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 12 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد سلامة المرضى خلال حملات تفتيشية مكثفة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قامت بتفتيش هذه المراكز التي تروج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكشفت الحملات عن تشغيل هذه المنشآت دون تراخيص، وإدارتها من قِبل أشخاص غير مؤهلين، مع وجود أدوية مجهولة المصدر ومواد مخدرة غير مصرح بها.

تشغيل عمالة غير مؤهلة

‎من جانبه، أكد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المخالفات شملت غياب التراخيص، تشغيل عمالة غير مؤهلة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والجودة. كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مرخصة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى.

 وأشار إلى أنه تم إغلاق المراكز وتشميعها، مع إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

‎وأكد النحاس التزام الوزارة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان استيفائها للاشتراطات الصحية والقانونية، وحرصها على تقديم خدمات آمنة تحافظ على سلامة المرضى.

 ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت عبر التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية من خلال الخط الساخن (01207474740)، أو عبر رسائل “واتس آب”، أو صفحات المجلس الرسمية على “فيسبوك” و”إنستجرام” لتقديم الشكاوى والاستفسارات.

مخدرات الصحة كرداسة المنشآت الطبية وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025

ترشيحاتنا

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

اهمية فيتامين سي للصحة العامة.. وأبرز الخضراوات الغنية به

أهمية فيتامين سي للصحة العامة .. وأبرز الخضراوات الغنية به

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد