المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
وزير الإنتاج الحربي: الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة وشركاتها التابعة شهدت تطوراً ملحوظاً في أدائها خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، و الجهود المبذولة من قبل العاملين، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركن مهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، جاء ذلك خلال لقائه العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتهنئتهم بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف .  

وأعرب الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء، عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة

وثمن  وزير الدولة للإنتاج الحربي، الـجهود المتميزة والعمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مؤكداً حرصه على التواجد وسط العاملين بشكل دائم داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة لتشجيعهم ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه المناسبة العطرة نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم  ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل ، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تدعونا إلى العمل بروح الفريق الواحد، والأسرة الواحدة، للوصول إلى تحسين الأداء وتوفير الجهد وتحقيق أفضل النتائج، مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ودعا الوزير جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات وكذا تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في إنجاز العديد من المهام التي دفعت عجلة الوزارة و الشركات التابعة إلى الأمام، وذلك في ظل تنفيذ التوجيهات الرئاسية ، مشيراً إلى نجاح الشركات التابعة في تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.

المولد النبوى الشريف الإنتاج الحربي مصر العاملين وزير الدولة للإنتاج الحربي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025

ألمانيا

للحد من الهجرة .. مجلس الوزراء الألماني يتخذ إجراء مهما

مجلس الأمن الدولي

كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن .. ما جدول أعمالها مع جارتها؟

جانب من الانفجار بمحيط مطار دمشق

السلطات السورية تكشف سبب انفجارات محيط مطار دمشق الدولي

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

