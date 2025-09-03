دجل وشعوذة.. القبض على نصاب أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.