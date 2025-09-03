بعد الإعلان الرسمي.. خطوات التقديم على شقة بديلة وفق قانون الإيجار القديم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه خلال الآونة الاخيرة ودخوله حيز التنفيذ خاصة إعلان وزارة الإسكان عن إطلاق منصة طلبات الإيجار القديم أكتوبر المقبل.

آليات التقديم على الوحدات البديلة

ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم كالآتي:

نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويجب أن يُرفق بالطلب إقرار صريح بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية

وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.

اطلع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على ما تم اتخاذه من خطوات من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اعداد المنصة الإلكترونية لغرض تلقي طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، والتي من المقرر إطلاقها في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت مي عبد الحميد قدمت شرحًا وافيًا لمنظومة الشكاوى والاستفسارات، والتي استقبلت منذ إطلاقها وحتى الآن أكثر من ٢٤١ الف شكوى وأكثر من ١٦٠ ألف استفسار، وقامت بالرد على ٩٩% من هذه الشكاوى والاستفسارات، وجار العمل للرد على باقي المواطنين وإيضاح موقفهم، حيث يوجد تنسيق ونظام محدد لسرعة الرد على هذه الشكاوى بما يعود بالنفع على المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الزيارة منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح فى مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، كي تنضم هذه الخدمة إلى الخدمات الرقمية الأخرى التي يوفرها الصندوق للمواطنين؛ للتيسير عليهم.