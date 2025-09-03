فيك حيل تكدب.. كارمن سليمان تكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها

كشفت الفنانة كارمن سليمان عن موعد طرح أحدث أغانيها بعنوان “فيك حيل تكدب”، وقالت إنها من المقرر أن تُطرح غدا الخميس، على جميع المنصات الموسيقية.

وشاركت كارمن سليمان بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليه: “فيك حيل تكدب.. على ميعادنا بُكرا الخميس الساعة 5 بتوقيت مصر ”.

ألبوم كارمن سليمان

وسبق أن كشفت كارمن سليمان، في شهر يوليو الماضي، تفاصيل ألبوم “أصح غلطة”، الذي يضم 10 أغانٍ، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، و"حب إيه يا حسرة"، و“أصح غلطة”.

وتتعاون كارمن سليمان خلال الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تتعاون فيه مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد، الذي تولى مهمة إنتاج كل أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.