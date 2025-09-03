علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي على رسائل الرئيس السيسي في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم.



وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" احتفالية المولد النبوي الشريف بمثابة بانوراما دينية ".

وتابع جمال الكشكي:" كلمة الرئيس السيسي اليوم عميقة وقوية وتضمنت ابعاد دينية ووطنية ".

وأكمل جمال الكشكي:" الرئيس السيسي دعا لإحياء القيم الرفيعة التي جاء بها النبي محمد ".

وتابع جمال الكشكي:" رسائل الرئيس السيسي ركزت على أهمية بناء الإنسان باعتباره ركيزة أي تنمية ، والرئيس السيسي تحدث عن دور المؤسسات في معركة الوعي ".

ولفت جمال الكشكي:" الرئيس السيسي أكد على يقظة الدولة وإدراكها لكل ما يحاك ضدها وأكد الرئيس السيسي أن مصر تعمل وفق إجراءات مدروسة ".